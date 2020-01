Danilović: Djeca crtaju štrumpfove, Duška Dugouška, nindža kornjače, specijalci da ih zaustave da ne bi izazvali građanske nemire!

Ujedinjena Crna Gora poziva predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da makar pokuša da odglumi kako je predsjednik svih građana. Njegov hod po opštinskim odborima DPS-a izgleda jadno ali i zlokobno svađalački. Nakon povratka iz Majamija Đukanović se uputio u nekakve inkvizitorske šetnje po Crnoj Gori. Sinoć je umirivao članstvo u Beranama ponovo javno ispovijedajući da je Pravoslavac? Amin!

Nije u istoriji Crne Gore skorije bilo državnika koji je više puta promijenio svoje religijske i svjetovne nazore. Od pravoslavca ponosnog na crnogorsko ime i srpsku tradiciju postao je prvo ateista koji je nalagao Badnjake, cjelivao ćivote, uzimao blagoslove od patrijarha srpskog, onda je nakon par decenija uživao ateizam, da bi se sinoć opet objavio kao miropomazani pravoslavac – gospodar, i to u Vasojevićima. Amin!

Ujedinjena Crna Gora se raduje prinovljenju ali se pitamo hoće li u tom agregatnom i „vjerskom“ stanju izdržati do Bijelog Polja?

Razumjeli smo da Đukanović optužuje sada „pojedine velikosrpske nacionalističke krugove“ da kad god mogu zloupotrebljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu? Ostali smo uskraćeni za informaciju koji su to „krugovi“? Vlast u Srbiji sigurno nije! Vučić sigurno nije! Opozicija u Srbiji sigurno nije! Pitamo se iskreno, pa ko je onda? Možda predsjednik svih opštinskih odbora DPS-a misli na „krug“ kao simbol? Krug nema početak, nema kraj, nema uglove, nema stranice – zaista je idealan kao takav da zloupotrebljava Crkve, pa i našu! Možda „predsjednik“ misli i na neki od olimpijskih krugova, ili na njih pet zajedno – ne bi im bilo prvi put?

Molimo Đukanovića da razmisli u svom hodu do sljedećeg odbora na koje krugove misli i otkrije nam tajnu! Čekamo sa nestrpljenjem!

Do tada obavještavamo predsjednika DPS-a da ne zloupotrebljava Specijalne jedinice policije i ne šalje ih kao predstražu i vlastito obezbjeđenje po gradovima koje on obilazi! Ta providna manipulacija izgleda jadno i ne baš junački.

Zar ne bi bilo pametnije da se specijalci prerasporede po osnovnim školama jer primjećujemo kako osnovci slikaju trobojke i na njima Velikog Mudrog Štrumpfa? Sta će tek biti ako srednjoškolci počnu sa oslikavanjem Gargamela i njegovog mačka Azrela? Gruber, Mrgud i Kefalo samo čekaju svoju priliku!

Djeca, koliko čujemo, crtaju i Deda Mraza sa sve američkom zastavom, crtaju Koka Kolu, Fantu, Irvase, Duška Dugouška, Nindža Kornjače, Iznoguda, Gokua, Naruta i Bog te pita koga i šta sve ne još! Specijalci su dužni da to zaustave prije nego se izazovu građanski nemiri?

Pozivamo predsjednika DPS-a da se prisjeti svoje funkcije. Pozivamo ga da se vrati u svoj zamak na Cetinju i utvrdi vjeru prije nego sagradi svoju pravoslavnu crkvu, jer mu ni jedna od postojećih nije potaman. I da se ne zaboravi: obratiti pažnju na „na mali plavi narod“, a on se najbolje vidi sa prozora predsjedničkog Zamka.

izvor: vijesti.me