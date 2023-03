Danilović: Đukanović decenijama truje lažima, DPS Ustavom nije niko diskriminisan kao Srbi

„Istina je da je zemlja Crna Gora naša majka, ali je istina da država Crna Gora mora podjednako da gleda na sve građane i narode u njoj. Istina je da su kriminalci i lažovi razorili biće naše države, da su isfabrikovali prijeteće nacionalizme kako bi nas držali u svađi i potlačenosti“, naveo je Danilović

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore i kandidat te partije na predsjedničkim izborima 19. marta Goran Danilović saopštio je danas da predsjednik Crne Gore, lider DPS i kandidat te partije na predsjedničkim izborima Milo Đukanović decenijama truje i zasipa javni prostor lažima i da te te laži moraju biti odbačene.

„Miriti i ujediniti se moramo, uostalom ta želja je upisana u imenu stranke na čijem sam čelu. Od jednog uslova, međutim, nema odustajanja – pomirenje u istini je uslov. A šta je istina i juče i danas? Istina je da Milo Đukanović decenijama truje i zasipa javni prostor lažima i te laži moraju biti odbačene. Jedna od najkrupnijih je da Crnoj Gori prijeti velikosrpska hegemonija, a da je SPC ključni hegemon. Od toga se ne odustaje ni nakon što je 30. avgusta 2020 polomio zube na toj laži“, istakao je Danilović u saopštenju.

On je dodao da je „istina međutim da je srpski narod mrcvaren i da su mu oduzimana i oduzeta mnoga pojedinačna i kolektivna prava diskriminatorskim Ustavom“.

„A konačan poraz i progon izbjegnut je žilavošću tog istog naroda i veličanstvenim otporom na litijama koje su podržali mnogi pripadnici drugih naroda i vjera. To pobjedničko pristajanje uz istinu bilo je i ostalo istorijsko. Pomirenje je da se ta nepravda ispravi i da to prihvate političke elite, i to kao znak poštovanja prema srpskom narodu, prema svojim, a ne tuđim građanima, prema svojoj, a ne tuđoj istorijskoj istini“, kazao je Danilović.

On je rekao da je pomirenje da se građani, a samim tim i pripadnici svih naroda, izjednače u pravu na rad, u pravu na zdrav i kvalitetan život, da se uravnoteženo razvijaju svi krajevi Crne Gore, živjeli u njima dominantno Crnogorci, Srbi, Bošnjaci ili Albanci.

„Istina je da se sa nepromijenjenim DPS-om i njenim, istim, diskriminatorskim rukovodstvom koje i dalje vodi svađalački rat sa narodima i kulturama, potirući istine, ne možemo miriti prije nego se te opasne laži i lažovi ne detronizuju do kraja. Istina je da nam treba bogatiji i srećniji život, da su nam nasušno porebnne veće plate ali je istina i da to ne znači da naše razlike treba da se ukinu, da su naše različite kulture i tradicije smetnja napretku. Istina je da nijesu u minule dvije decenije diskriminisani samo Srbi, ali je istina da DPS Ustavom nije niko diskriminisan kao srpski narod. Istina je da neće biti sloge bude li Crna Gora samo srpska, ali je istina da treba da bude i srpska i to onoliko koliko zaslužujemo svojim postojanjem, koliko je naša i koliko smo mi njeni. Istina je da je zemlja Crna Gora naša majka, ali je istina da država Crna Gora mora podjednako da gleda na sve građane i narode u njoj. Istina je da su kriminalci i lažovi razorili biće naše države, da su isfabrikovali prijeteće nacionalizme kako bi nas držali u svađi i potlačenosti“, naveo je Danilović.

Po njegovim riječima, to ne znači, međutim, da je sramota pominjati i voljeti svoj narod, svoju kulturu i naciju, da je sramota biti svoj, poštovati druge i ljubomorno čuvati svoje.

„Istina je da predsjednik Crne Gore nema nadležnosti da mijenja ustav ili vodi ekonomsku politiku, ali je istina i to da ima ogroman legitimitet i da treba strpljivo i mudro da miri tamo gdje drugi svađaju. Predsjednik, međutim, ne može da traži sredinu između istine i laži jer kompromis izmedu to dvoje uvijek laž. Dužan je da ukazuje na procese koji nas dijele i razaraju, da ukazuje na obavezu Skupštine i Vlade da se posvete materijalnom i duhovnom napretku građana, da štiti obespravljene pojedince, zajednice i narode, da štiti ustavna prava svih makar pojedine norme Ustava i dalje bile diskriminatorne. Istina je da smo posvađani oko drźavnih simbola koji su nametnuti političkim diktatom DPS-SDP koalicije, da su nam svi državni izbori do 2020. bili namještani i kradeni, da je referendum bio nepošten i da su mnogi sistemski zakoni izglasani pod uslovima diktatute, ali je naša, a posebno obaveza Predsjednika Crne Gore, da sve što treba mijenjati bude rađeno na demokrstski način, javno i bez pritiska. Nepravde se ne mogu ispravljati novom diktaturom i nepravdama od strane nove vlasti“, poručio je Danilović.

On je kao da je istina da predsjednik države predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, ali je istina da do sada nikada nije predstavljana cijela država, nego uvijek i samo politički interes tijesne većine.

„Da se pomirimo da, ali da se pomirimo u istini i sa istinom. Đukanovićeva politika je satkana od laži i ultimatuma, od pritisaka i ucjena – sa njim i tom politikom pomirenja nema. Laž mora biti detronizovana“, zaključio je Danilović.

