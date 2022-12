Danilović: Hapšenje Čađenovića ne iznenađuje nikoga ko je pratio dešavanja

On je saopštio da je poslije mnogo posrtanja i „blama koji je sebi i narodu priredila naša većina u minule dvije godine utješno je što procesi ipak teku“.

Lider Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović reagovao je na hapšenje državnog tužioca Saše Čađenovića i kazao da je strašno u kakvoj državi i demokratiji smo živjeli.

– Po optužnicama dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je optužena da je bila dio OKG, a danas je jedan od ključnih tužilaca iz reda Specijalnog tužilaštva optužen da je organizovao kriminalnu grupu. Da ne podsjećam na druge koji su trenutno iza rešetaka iz različitih a ključnih branši u ovom sistemu- kazao je Danilović.

On je saopštio da je poslije mnogo posrtanja i „blama koji je sebi i narodu priredila naša većina u minule dvije godine utješno je što procesi ipak teku“.

Hapšenje Saše Čađenovića „zato što je postao član Kavačkog klana“ ne iznenađuje nikoga od nas koji pratimo godinama šta se događa. Odavno tvrdim i dokazujem da je taj Klan formiran i organizovan od strane bivše izvršne vlasti, a štićen iz tužilačko-sudskog sistema. Sve u svemu radi se o projektu naše „Duboke države““, navodi se u saopštenju.

On je dodao da je razočaravajuće dugogodišnje, decenijsko, ćutanje evropskih zvaničnika.

-Tu, pod evropskim očima i nosevima, tu u geografskom srcu Evrope, partnerski i prijateljski se gledalo na izvrgavanje ruglu demokratskih pravila, navodne tranzicije, u jednoj od najmanjih država na ontinentu, i davala se ruka podrške jednom kriminalizovanom režimu. Ta „ruka“ je unizila vrijednosti Evropske Unije koje su propovijedane evo skoro tri decenije- kazao je Danilović.

Ocijenio je da je državni aparat jeftino kupljen.

-Oči gladne komfora podmićivane su uglavnom kvadratima stanova i budžetskim novcem. Neki su otišli i korak dalje učestvujući direktno u švercu duvana i droge. Od tih navika, od te državne nesreće, Crna Gora će se dugo liječiti. Mnoga djeca su poželjela da prevarno i kriminalno zarade. Mnoga druga su sistemski učena da je žalosno i jadno biti zaštitnik pravde i prava- saopštio je Danilović.

Dodaje da je sudska vlast punih sedamdeset godina birana i odabirana po istom „sistemskom“ ključu.

-Trebaće nam vrijeme, hrabrost i upornost da oslobodimo ključne sudske poluge „moći“. Biće to velika borba. Dug je put do konačne i prave slobode, do slobodnog društva i države- zaključio je Danilović.

Izvor-dan.me