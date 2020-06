Poslanik Ujedinjene Crne Gore reagovao je na rušenje konaka manastira Svetog Vasilija, istakavši da gdje god se nešto rušilo lider DPS-a Milo Đukanović bio je prvi i pobjegao prvi.

„Džordž Flojd je krkljao; ne mogu da dišem, ne mogu da dišem. Umro je ispod nemilosrdnog policijskog koljena devet minuta kasnije. Tako već skoro dvije decenije pod istim Šovi(nističkim) koljenom stenje robovska zajednica u Crnoj Gori. Premlaćivanje, progonjenje, omalovažavanjepojedinaca i cijelih naroda kod nas ne jenjava. Pod istim koljenom u različitim dobima, a za iste potrebe – besomučnog vladanja jednog, sve manje uračunljivog, čovjeka stenjali su mnogi. Nema, međutim, tog koljena, niti ga je bilo niti će ga biti, da se nije umorilo od zla, da se nije prenajelo nesreće, da se nijeslomilo od otpora, navodi Danilović.

Naši životi su važni (Black lives matter), naši crni životi, naše nesreće i sreće, kaže Danilović.

„Život je svetinja, a život je i u kamenu. Mi već decenijama nemamo građevinske dozvole za življenje. U zemlji u kojoj od mnogog dobra,zajedničkog, opšteg, DPS nije ostavio kamen na kamenu, zabranjeno je da se razbacano kamenje vrati u složene podzide, u kuće, u konake, u Crkve. Lider DPS-a nikada nije tražio dozvolu da sruši do krvi, ali se sjetio da bi mogao zabraniti gradnju. Pravo da gradi u našoj nesrećnoj domovini prigrabio je rušitelj – ktitor i priložnik zla, svatsvakog ludila u regionu duže od tri decenije, kaže Danilović.

Prema njegovim riječima, gdje se god rušilo lider DPS-a Milo Đukanović bio je prvi i pobjegao prvi.

„Gdje se god gradilo stizao je poslednji. Vlastitim koljenom sa istim žarom držao je Dubrovnik pod gušu, pritiskao Sarajevo,davio Beograd, Pod tim koljenom nikada nisu izdahnuli mafijaši, šverceri, kriminalci, ubice, ratni zločinci. Za njih, to je bilo i ostalo sigurno muško krilo.To šovinističko koljeno namijenjeno je sirotinji, poštenom svijetu, fabrikama, plantažama, ljudskom ponosu, svakoj slozi koja zaprijeti njegovom projektovanom haosu od kojega se živi makar na jednoj, visokoj nozi. Tokoljeno je pregradilo potoke i rijeke i oko tog koljena nikle su mini-hidroelektrane i vjetroturbine. Oko tog koljena ispleteni su putevi prekograničnog šverca, utabane staze prodaje i preprodaje na crno. Tim koljenom je podavljena konkurencija. Ono je osnovni osnivački kapital Prve Banke. Iz tog koljena je krenuo najsporiji i najskuplji auto-put u Evropi, put kojemu do Mateševa treba cijeladecenija. To je rodno mjesto Bemaksa i Geneksa. Đukanovićevo koljeno potjeralo je hiljade mladih u pečalbu, ljekare u tuđe bolnice i domove zdravlja, mornare u kriminalce”, rekao je poslanik Ujedinjene Crne Gore.

Tim koljenom, dodaje on, danas se davi Crkva, ona koju je prevario, ona čiji je krst i ćivot ljubio u predizborno čelo, ona kojoj je priložio inaložio Badnjak, ona koju je branio od Ustaša, ona od koje je tražio da se ne miješa u referendumsku kampanju.

„Tim koljenom razbijen je svaki dom u Crnoj Gori, to koljeno-nož pobodeno je na sred Crne Gore i oko njega se sabiraju unesrećeni i obezglavljeni. Nema toga koljena koje se nije umorilo od tuđe nesreće.Nema toga pritiska koji nije popustio. Nema te svetinje koja je koljenom zatrta. Đukanović bi morao znati da iako danas davi i pridavljuje koljenom one koji ne mogu da dišu, one čiji su životi najvažniji, već sjutra će biti na oba koljena. Sam je sišao odavno na pola puta. Ako smo ljudi, ako smo slobodari, ako smosmo ljudi, ako smo slobodari, ako smo građani i narodi, pomoći ćemo mu da zajedno sa svojom rušilačkom politikom i ostane na koljenima. Naši crni životi su važni, naša Crna Gora je važna. Otpor koljenu od kojeg ne možemo da dišemo. Ili otpor ili ropac, zaključio je Danilović.

izvor: fejsbuk – Ujedinjena CG