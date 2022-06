Danilović: Izgubili smo suverenitet i sa nama mlate kao sa poslednjom krpom

Sramna zabrana preletu aviona Sergeja Lavrova preko teritorije Crne Gore ima više veze sa Srbijom nego sa nama. Njegov „zabranjeni let“ nije poruka Rusiji nego Beogradu i ponovo, u tu prljavu igru, naguravaju Crnu Goru.

To je kazao predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.“Mi smo izgubili suverenitet i sa nama mlate kao sa poslednjom krpom Nije bilo davno kada je ruski Iljušin gasio pomahnitale požare po Crnoj Gori. A, čini mi se, nakjuče je igrana fudbalska utakmica prijateljstva između ruskih parlamentaraca, predvođenim Grizlovom i DPS loptaša, i to na sred Cetinja. Zabraniti prelet avionu u kojemu je Lavrov poduhvat je podaničke politike. Istini za volju to je jedino što „mi“ možemo da zabranimo, pošto su godinama unazad transportni avioni iz Ukrajine dovozili ili odvozili tone i tone cigareta sa podgoričkog aerodroma kako bi naša političko-ekonomska oligarhija bezbjedno švercovala duvan“, kazao je Danilović.

Izvor Vijesti