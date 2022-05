Konačno je država Crna Gora počela da brine o svojim cigaretama, to bi u najkraćem bio izvještaj onoga što se pompezno najavljivalo ovih dana da će uslijediti – zaplijena cigareta u Luci Bar i potom prodaja istih u korist države Crne Gore, kazao je Goran Danilović, predsjednik Ujedinjene Crne Gore dodajući da kada kažemo da je država odlučila da povede računa o svojim cigaretama, jasno je da sve vrijeme imamo posla sa organizovanim švercom, tačnije visokoplatežnim organizovanim kriminalom na koji je minula tridesetogodišnja vlast žmurila.

„Žmurilo se kako bi pojedinici iz te vlasti besomučno zarađivali od toga, pritom govoreći da vode borbu protiv iste te pošasti. Švercovanje hiljada i hiljada paketa različitih cigareta iz Luke Bar, te potom distribucija po regionu, ali i dalje, nikada nije mogla da se dogodi bez sinhronizovane akcije onih koji su predstavljali, i predstavljaju i danas, duboku državu – bivajući pravilno raspoređeni od izvršne, preko tužilačke do najviše sudske vlasti. Nismo ovom poslednjom akcijom zaplijene cigareta, koje su nam bile tu pred nosom, uradili ništa spektakularno, već ono što je moralo da se uradi mnogo prije ovog vremena. Da smo tako učinili ranije, životi bi bili sačuvani, a nekolicinu bi poštedjeli i njihovog nezapamćenog ličnog bogatstva“, navodi Danilović.

Lajicima, a kamoli onima koji više decenija prate dešavanja u Crnoj Gori, jasno je da je u pitanju bio i ostao državni posao, u koji su se vremenom uključivali najviši državni službenici i funkcioneri, smatra Danilović, ističući da ako ikada ova zemlja postane demokratska i bude se poštovala izborna i biračka volja, ove stvari bi se mogle rješavati lako, bez spektakla i bez mogućnosti da švercovani duvan bude gotovo legalno lagerovan u našoj carinskoj luci.

„Ogromna je odgovornost onih koji danas učestvuju u manjinskoj vladi, njih podržavaju upravo oni koji su davali izdašnu podršku švercu. Na kraju smo došli i do toga da su mnogi uvidjeli kako je makar jedan od dva najčuvenija klana u Crnoj Gori (Škaljarski i Kavački), a na našu žalost čuveni su i u regionu i u Evropi, bio državni projekat. Takav projekat bio je produkt apsolutnog uvjerenja bivše vlasti da nikada neće doći do promjena, te da neće morati da odgovaraju za svoja nedjela. Ipak promjena se desila. Tridesetog avgusta dvije hiljade i dvadesete godine, pao je režim. Došlo je do promjene, ali se i promjena, nedugo potom, promijenila – sada smo na istom. Stoga pozivam predstavnike vlasti da ne pokušavaju da nam zamažu oči i nek počnu da traže one „krupne ribe“ koje rade na štetu građana ove države i svih njenih poreskih obveznika, a sve u cilju sopstvenog bogaćenja. Taj zadatak nije tako težak, niti je tako hrabar. Pitanje je samo da li postoji interes da se žmuri na ono što se već tri decenije nesmetano odigrava pred našim očima“, kaže Danilović.