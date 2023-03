Danilović: Nema saradnje sa Milom, srpski narod i manjine su bili diskriminisani u CG

Prema njegovim riječima, razumljivo je da su građani razočarani stalnim političkim igrarijama koje su se dešavale nakon 30. avgusta

Nema saradnje sa Milom Đukanovićem i sa njim nema potrebe ni da se mirimo ni da sarađujemo, kazao je predsjednički kandidat i lider Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović u intervjuu za portal IN4S.

– Ne smijemo imati kratko pamćenje. Kratko pamćenje u politici znači dugoročnu nepravdu. On mora da posluži i kao primjer da ko god odluči da uđe u politiku da bi se obogatio i na paroli “zavadi pa vladaj”, će zakonski odgovarati. Ukoliko to ne uradimo i ako mu zaboravimo sve što je do sada učinio, bojim se da će to ostaviti trajan trag ne samo na politiku Crne Gore, već i na narod. Obećali smo ljudima da će on zakonski odgovarati za sve što je do sada učinio građanima Crne Gore i to moramo ispuniti. Ne smijemo imati kratko pamćenje – rekao je on.

Dodao je da je srpski narod bio diskrimisan u sopstvenoj državi, koju su gradili i izgradili njihovi preci, ali su bile diskriminisane i nacionalne manjine koje su, od strane bivše vlasti, tretirane kao pogonsko gorivo i ćutljivi svedoci za lične interese nekolicine vlastodržaca.

– To nam govori da nije bila problem samo laž, već i sijanje straha kod svake grupe. Agresija i mržnja se potom kod svih grupa stvarala u strahu od agresije i mržnje sa druge strane. Možemo reći da smo decenijama svjedočili orvelovskoj distopiji, pa su i kod nas vladali zakoni da je laž istina, sloboda ropstvo, a neznanje moć – istakao je on.

Prema njegovim riječima, razumljivo je da su građani razočarani stalnim političkim igrarijama koje su se dešavale nakon 30. avgusta.

– Ono što ipak moramo razumjeti je da je Crna Gora tek sada demokratska država i da se čak i u državama sa dugom demokratskom istorijom katkad dešavaju ovakve stvari. Smjenjuju se vlade, građani protestuju, izražavaju svoje nezadovoljstvo. Neophodno je da se borimo dok Crna Gora ne postane istinski demorkatska država i to se ne rješava jednim hrabrim potezom i jednim izborima. Dakle, nema popuštanja i malodušnosti! Nužno je da građani nauče političare da podrška političkoj strukturi zavisi od njihovog ispunjenja datih predizbornih obećanja i snalaženju u politici nakon izbora. Do tada građani treba da izlaze na izbore i da izlaze na mirne proteste, da na zakonski način iskazuju svoje nezadovoljstvo, sve dok ne vide da Crna Gora konačno počinje da liči na ozbiljnu državu kakvu i žele. Podržaću bilo kog kandidata iz naše parlamentarne većine koji se nađe protiv Đukanovića. To je naša obaveza i to ćemo učiniti svim srcem – zaključio je Danilović.

