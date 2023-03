Danilović: Nisam ni slutio koliko su se urotili protiv mene, tek nas čeka prljava kampanja

Vjerujem da u Crnoj Gori ima značajan broj ljudi koji drže do riječi i kojima je stalo do istinske slobode, kazao je on

Predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović poručio je da će naredni dani pokazati kome smeta Ujedinjena Crna Gora.

On je na radnom sastanku u Bijelom Polju istakao da nije ni slutio „koliko je širok front interesa koji su se urotili“ protiv stranke, njega lično i kandidature.

On je rekao da tek očekuje prljavu kampanju i da ljudi moraju biti spremni na to.

– Ne učestvujem u tome, ali oni neće stati. Naša i moja dosljedna i nepromijenjena priča o Crnoj Gori ali i o srpstvu, o nekorektnom odnosu najjačih subjekata naše većine prema svom narodu užasno smeta gotovo svima. Pozivao sam ih da idemo sa jednim kandidatom, a oni su odlučili da svako kandiduje svoga. Kada je Ujedinjena kandidovala mene počela je prljava priča o tome kako ja to radim Zbog procenata, a svi ostali, valjda, za dobro naroda i države. Laže neko ili svi jer se tu gledalo prije svega na lično političko dobro- rekao je Danilović.

Dodao je da ne dopušta gaženje i vjeruje da u Crnoj Gori ima značajan broj ljudi koji drže do riječi i kojima je stalo do istinske slobode.

Danilović je zaključio da će svakome odgovoroti na laži u lice.

– Nećemo se pravdati. Ovaj narod nije zaslužio da ga zbog posla tri decenije pritiska Đukanović, a da nakon što nam je taj isti narod donio slobodu 30. avgusta 2020. i zaglavario mnogo dotadašnje opozicionare na direktorska i ministarska mjesta, sada trpi pritisak i ucjene poslom da se glasa po diktatu. Ako je to sloboda i čast za koju smo se borili ne valjala nikome – zaključio je on.

Izvor-dan