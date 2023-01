Danilović: Nisam optimista, Đukanoviću odgovora blokada Ustavnog suda

Ova tišina nije pobjednička, već naprotiv, i biće opet problem kada se završe razgovori sa kandidatima i pristupi biranju četvoro sudija, poručio je on.

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kaže da nije optimista da će biti izabrane sudije Ustavnog suda, jer predsjedniku Milu Đukanoviću nikako ne godi da se riješe mnoge krize, uzrokovane samo jednom, a to je blokada izbora sudija tog suda.

Kako je kazao gostujući u emisiji Radija Crne Gore „Link“, ova tišina nije pobjednička, već naprotiv, i biće opet problem kada se završe razgovori sa kandidatima i pristupi biranju četvoro sudija.

-Neće biti dovoljno naših ili dovoljno njihovih. Ali ono što je nepodustivo je da neko ko je imao političke veze i člansku kartu DPS-a, vjeruje da je dobar kandidat za sudiju Ustavnog suda. Nećemo dopustiti da takav sudija bude izabran i da tako vještački DPS pobijedi u Ustavnom sudu. To bi bio krah demokratije- naglasio je Danilović.

Veliki broj kandidata se prijavio, a to je, kako smatra Danilović, posljedica pritiska međunarodne zajednice, Brisela, a i drugih centara moći, ali možda i upornosti uglednih pravnika da se prijave vjerujući da neko od njih mora biti izabran.

Kako je kazao, prepustiće poslaniku Ujedinjene Vladimiru Dobričaninu da procijeni koje kandidate treba glasati, ali je siguran da među prijavljenima ima onih koji su pokazali političku neutralnost i iskustvo, i životno i pravno, da obavljaju ovu funkciju.

Međunarodna zajednica se, kako ističe, odavno ponaša na sličan način prema Crnoj Gori sa pohvalama i kritikama.

-Oni žele i demokratizaciju i stabilizaciju, ali ne treba da zaborave da smo se mi, opozicija, borili i izborili sa režimom koji se nije mijenjao 30 godina. Valjalo bi da sa nama postupaju kako sa partnerima, a ne kao sa nekim ko je kriv. Oni dobro razumiju šta se dešava, ali u pitanju su interesi- smatra predsjednik Ujedinjene CG.

Ocjenjuje da pritisak da se pošto poto izaberu sudije Ustavnog suda nije rješenje za pravu demokratizaciju društva.

Navodi da mu nije jasno zašto se nijesu spojili parlamentarni i predsjednički izbori.

-Da imam moć to bi bilo spojeno, jer je logično. Sve smo to sami zakuvali i servirali na političku trpezu. Evo svi prijetimo izborima, a kad mogu biti sjutra, onda se kalkuliše. Mi smo sa Demokratama i DF-om i sa svima drugima spremni da skratimo mandat Skupštini. Ako je kome trebalo skratiti mandat, onda je to ovoj Skupštini- naglašava Danilović.

Kako dodaje, i u ovako nesređenom sistemu dođe trenutak kada se mora na izbore, pa ako je životna prilika da neko vlada još pola godine, dobro, ali i to će brzo proći.

Što se tiče kandidata na predsjedničkim izborima, Danilović ističe, da će u narednih 15 dana odlučiti da li će imati kandidata i nije isključeno da ga imaju. Naglašava da je, ipak, bitno da ako se dogovore o zajedničkom kandidatu to bude osoba za koju se može glasati, a ne neko za koga će se glasati da se ne bi glasalo za Đukanovića.

Ujedinjena se, ako je dodao, vodi principom da konačno moramo doći do izbora u kojima se bira za nekoga a ne protiv nekoga. Ta priča o dva bloka je, kaže, suvišna, jer iako svi imaju pravo na optimizam, Đukanović ne može pobijediti u drugom krugu, a to su pokazali izbori 2020. i nedavno održani lokalni izori.

-Volio bih da se Milo Đukanović kandiduje i to bi bila prava pobjeda i mislim i pravda za našeg kandidata ko god to bio, da on lično bude poražen. Ali vjerujem da je odlučio da opet gurne nekog drugog na predsjedničke, kako bi se pričalo da će pobijediti na parlamentarnim- naglašava Danilović.

Dodaje da je rano pričati o preraspodjeli vlasti, i da ne treba članove i glasače DPS-a sada izopštiti iz političkih dešavanja i učiniti građanima drugog reda. Ali, ističe, oni moraju da shvate da je vrijeme za političku katarzu i da se mora promijeniti politika koja je isključiva.

Izvor-dan