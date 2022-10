Danilović: Parlamentarni i predsjednički izbori jedini način da se vratimo u pravni i ljudski poredak

Ako građani u ovom procentu žele Evropu sad, to se mora provjeriti na državnim izborima, što prije to bolje, kazao je lider Ujedinjene

Parlamentarni i predsjednički izbori jedini su način da se vratimo u pravni i ljudski poredak, jer Crnoj Gori treba period stabilnih političkih prilika i snažne, političke vlade koja može sprovesti ozbiljne reforme, poručio je lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

„Nećemo odmah dubinskom analizom u detalje jer su ‘očigledno’ i ‘svima uočljivo’ važnije teme. Ostavićemo, dakle, skriveno za koje od narednih pisanja. Đavo je u detaljima ali drugdje. Kod nas nečastivi stanuje u jasnim namjerama. Ne izgubimo se u magli svega i svačega nego pogledajmo redom. DPS nije više prijetnja“, saopštio je on.

Ocijenio je da DPS skorije neće imati, ili vratiti snagu, „koja može prijeteće svađati i kopati rovove po Crnoj Gori“.

„Nisu to više ni neokomitske čete. Ne. To i koješta čega još sada postaje folklor koji će umjesto zlokobnosti pokazivati svoju smiješnu stranu. Da se razumijemo, šta god mislili o tom ‘bezubom lavu’ nije naše da ga ukinemo, nego da dopustimo da traje onoliko i onako koliko mu vlastita potentnost dopušta. Smiješno ili ne, do juče opasno, a danas razbarušeno i priprosto, neka ga tu gdje je. Samo ono što nestane u prirodnom procesu, nestaće zauvijek“, dodaje Danilović.

U sličnom procesu je, kako je kazao, i DPS, i to od trenutka kada je izgubio prve izbore. „U procesu je, a Đukanović pokušava da ga zaustavi pregrupisavanjem i komponovanjem patriotskog bloka, ali ne kao legitimne mogućnosti nego kao pasera za vitlanje u sred šoferske svađe. To nije znak jakosti ili mudrosti nego najprije iživljavanje nad zamorčetom.

„Opasnost koja eventualno dolazi iz DPS ranjenosti očigledno je pogubna samo po pomenutu partiju. Suštinska i prava opasnost je sada u nama i među nama – opasnost da zaličimo na DPS, da mu u međusobnoj borbi pragmatično dodajemo snagu koju je izgubio. Dakle, isto onako kako je Đukanović dodavao i kandže i zube svojim izmišljenim protivnicima. Tako je odavno, obično, izduvano puvalo cepelinski se naduvava da bi djelovalo zastrašujuće sve dok konstrukcija može da izdrži“, istakao je Danilović.

Kazao je da bi samo par prisjećanja potvrdilo tu tezu.

„Za minule dvije godine makar dva puta Đukanoviću je dodat dah i stabilizovano političko zdravlje iz respiratora koji smo mi držali u rukama. U nama je nakon svega, i već dvije godine, i stvaralačka i rušilačka snaga. Cijelo vrijeme tražimo izgovore za uporno tabanje po političkim tragovima Đukanovića. Naš zadatak je da konačno razvrgnemo kod i matricu zbog koje smo živjeli u strahu i mržnji. To je zadatak državnika samo da se međusobno pogledamo i zaključimo; ima li nas takvih uopšte“, dodao je Danilović.

Kazao je da niko nikome ne otima glasove.

„Ljudi imaju pravo da biraju čas jedne, čas one druge. Vjernost partijama je sramotno samopotcjenjivanje slobode koja nam je data od Boga. Ovo što smo zakuvali u minule dvije godine ozbiljno je prijetilo da obesmisli pobjedu naroda iz avgusta 2020. Problem je u nama, a ne u njima“, naglasio je Danilović.

Čista politika, kako je naveo, „bez zakulisnog i prljavog“ uvijek će biti teži put, ali je izvjesno da je to „neuporedivo bolje po opšte zdravlje od smicalica, zamki i ignorisanja pravila“. „U takvoj atmosferi i pravednik na trenutak, u jednim izborima, može biti kažnjen jer koliko se god sam ne valjao u političkom glibu drugi će ga oblatiti. Ipak, nema odustajanja“.

„Ovaj perverzni galimatijas mora da se razvrgne. Moramo da se razvrstamo na one koji poštuju pravila i one kojima je glibanje sebe i drugih stečena ili prepisana osobina od poraženih politika. Ako je mogao DPS decenijama možemo i mi na koju godinu – ta logika je samoubilačka“, dodao je Danilović.

Poručio je da su izbori – i parlamentarni i predsjednički – jedini način da se „vratimo u pravni i ljudski poredak“.

„Čak i da Đukanoviću nije podigrano sa traženjem mandata za sastav nove vlade tako što se tražilo da se ne dobije, tako što smo dopisivali potpise i slali ih u nevrijeme, izbori su morali biti za najdalje šest mjeseci. Politička scena se promijenila i ako se budemo dovijali i tehnički branili da se ta promjena i realizuje napravićemo veliku štetu, a državu, narod i slobodu držati s obje ruke za grlo“, naveo je lider Ujedinjene.

Kazao je da se, ako građani „u ovom procentu žele Evropu sad“, to mora provjeriti na državnim izborima, „što prije to bolje“.

„Ogroman je napredak to što mnogi žele nešto novo. Kroz tri minule decenije strah i nesreća birali su uporno staro i razarajuće. Prirodnije, ljudskije i poštenije je to nego da nam Vladom upravljaju oni koji ne upravljaju ni sobom“, ocijenio je on.

Kazao je da se mora staviti tačka „na politički protivprirodni blud“.

Samo oni koji nemaju šta da kažu mogu se plašiti izazova i konkurencije. Ja ne vjerujem u preporod preko noći i spreman sam da objašnjavam danima i mjesecima da svako povećanje plata mora pratititi krvavi rad i upošljavanje Crne Gore. To što ja, međutim, sumnjam i ne oduševljavam se ne znači da će ljudi koji vjeruju i nadaju se, nakon godina i decenija preživljavanja, nestati i prestati da traže ‘život sad i odmah’.

„Izbori su obaveza jer su jedini način da se drugačije razvrstamo, makar donekle onako kako ljudi misle da treba i da je jedino dobro. Treba nam period stabilnih političkih prilika i jake političke vlade koja može sprovesti ozbiljne reforme. Populizam je isto što i prolupizam i prolupežam. Politika se uči uvijek, pa i na lošim iskustvima. Ko nije spreman da uči i ko vjeruje da je dovoljno za napredak samo trajanje, koprcanje i upiranje prstom u drugoga, biće sledeći koji će biti odbačen i poražen. Prst je sada uprt u nas i to i tuđi i naš“, zaključio je Danilović.

Izvor-vijesti