Danilović: Politička matematika bez duha je odljuđeno vježbalište za prosječne pojedince

Danilović: Politika je puna budaletina, vjerujem da će se sjesti za sto i uraditi mnogo dobrog posla Upravo 20:32Izvor: CdM Goran Danilović Lider Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović saopštio je večeras da je politika puna budaletina. Međutim, Danilović ipak vjeruje da će se sjesti za sto i uraditi mnogo dobrog posla. “Nadao sam se da će protok vremena i sagledavanje stvari bez viška emocija donijeti željeni plan, odnosno povratak na početak. Nade koje su prožete iskrenim i čistim namjerama dovedu do cilja. Kada je UCG javno i bez kalkulacija, bez ikakvih dogovora sa drugima, saopštila da ne prihvata slabu vladu u kojoj je nekoliko nepouzdanih subjekata, govorili su nam da radimo protiv sebe ili ko zna za koga? Ipak, radili smo za sve one koji žele normalnu državu i zdravu Vladu. Ipak, nismo ostali sami jer je bilo još razumnih ljudi”, istakao je Danilović. Mnogo je, kaže, govorio na temu sastavljanja vlade pokušavajući da bez teških riječi objasni šta je dobro, a šta loše. “Politika je međutim puna budaletina koje i dalje kidišu na nekoga ko bezinteresno govori o dobru. Mnogi nisu naučili ništa od minulih godina i u minulim patnjama. U Crnoj Gori, ni nakon posljednjih izbora, politika se ne vodi da ljudi razumiju, da se strasti smire, da se podjele smanje, da se nesporazumi riješe, naprotiv! Sve liči na nadrealnu, filmsku, priču u kojoj bi politički prvaci, ali i ljudi uopšte, bili oteti, a upravljanje državom prepušteno nekoj orvelovskoj ekipi botova, trutova, nikova i nitkova”, naglasio je lider UCG. Ipak i ipak, poručuje Danilović, upornost se isplati. “Vjerujem da će se sjesti za sto i za malo vremena uraditi mnogo dobrog posla. Ko god radi i savjetuje drugačije mogao je i do sada vidjeti na šta bi Crna Gora ličila ako bismo ih poslušali”, rekao je on. Prema njegovim riječima, politika je matematika, ali matematika nije jedna računska operacija. “Politička matematika bez duha je odljuđeno vježbalište za prosječne pojedince. Nikada, međutim, ne smijemo pristati na prosječnost. Vratimo se politici koja je davno zaboravljena – vještini mogućeg dobra, a ne vještina svega mogućeg”, zaključuje Danilović.