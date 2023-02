Danilović: Predali smo preko 8.800 potpisa, ne znam šta nedostaje

‘Privremenom diskvalifikacijom’ obrazaca na kojima je još oko 2.200 potpisa, koji nisu ni prebrojani, došlo se do toga da nam navodno fali 2269? Vjerovali ili ne, ja kao kandidat, još uvijek ne znam šta to nedostaje.

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović rekao je da je za njegovu kandidaturu za predsjednika predato 8.888 potpisa i da on ne zna šta to nedostaje.

„Čekam razgovor sa sekretarom Državne izborne komisije jer se radi o stvarima sa kojima se nikad nisam sreo, a komunikacije nema. Ne znam zašto, ali slutim, da su medijima namjerno date netačne informacije“, napisao je Danilović na Fejsbuku.

DIK je danas nije potvrdio predsjedničku kandidaturu Danilovića, utvrdivši da nedostaje više od 2.000 validnih potpisa.

Danilović je naveo da iz nezvaničnog izvještaja koji je dobio Vajber porukom jasno je, i stoji u napomeni, da je sporno 316 obrazaca na kojima „nešto fali“.

„Informacijom da nama nedostaje skoro 2.500 potpisa učinjena je laž s namjerom da se napravi šteta. Predatih potpisa je kako smo saopštili 8.888, što je više od 700 od traženog broja. ‘Privremenom diskvalifikacijom’ obrazaca na kojima je još oko 2.200 potpisa, koji nisu ni prebrojani, došlo se do toga da nam navodno fali 2269? Vjerovali ili ne, ja kao kandidat, još uvijek ne znam šta to nedostaje. Našom provjerom možemo da prihvatimo da se 234 potpisa preklapaju, to se dešava svakome“, kazao je Danilović.

Izvor-vijesti