Danilović: Uozbiljiti političku scenu i napraviti vladu širokog političkog spektra

Dobro je što politika ulazi u jednu sferu nezanimljivosti i nereferendumskog izjašnjavanja i političke partije iz ovog procenta izlaznoti treba da izvuku pouku, pogotovo što su sinoć gotovo svi proglasili veliku izbornu pobjedu, a među njima i oni koji nisu prešli cenzus, kazao je Goran Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore, za portal “Dan”.

– Mislim da se s potcjenjivanjem ljudi i glasača nastavlja i da će to mnogima okončati političke karijere. To tako ne ide, mora se biti realan i to moraju svi shvatiti. Tu mislim na političke partije koje imaju iskusne lidere. Takve izjave nisu pametne, pogotovo ako znamo da su u samo dva izborna ciklusa za dva mjeseca mnogi dobili mnogo manje glasova, to je potcjenjivanje ljudi koji glasaju. Oni su za sve nas imali poruku. Trebalo bi je izvagati. Ja se ipak nadam da će ipak biti dovoljno bistrine da političke elite izvuk nauk. Teško da DPS može da nazove ovo velikom političkim uspjehom. Ne treba DPS da se raduje, ali ne treba da se uznesu ni kolege i prijatelji iz avgustovske većine koji su i svoje rezultate proglasili za veliku izbornu pobjedu – kazao je Danilović.

Ono što se desilo u koaliciji okupljenoj oko Pokreta Evropa sad (PES-a) bilo je nemogućiti zaključiti koliki će to biti procenat koji će ostvariti, jer vse ranije nije pojavljivao na izborima.

– U koaliciji su manje snažni politički subjekti. S obzirom da je u pitanju prvo parlamentarno iskustvo i kolege iz PES-a bi trebalo da zaborave na medijske, megalomanske projekcije i da ovo prihvate kao uspjeh koji im omogućava da mijenjaj Crnu Goru ako za to bude dobrih saveznika. Ubijeđen sam da su mnogi željeli i voljeli da to bude i iznad 30 i 35 odsto. Ali realno nakon te poruke koju sam nam poslali građani ne izlaženjem na glasanje, treba uozbiljiti političku scenu, sada treba raditi punom parom da se opravda i ovaj nivo povjerenja koji smo svi pojedinačno dobili. Mnogo će zavisiti od toga kako ćemo i kojom brzinom formirati vladu. Da i sa skandalom ili bez njega, ali smo obavezni da napravimo stabilnu vladu – kazao je Danilović.

On bi volio da se napravi vlada što šireg političkog spektra. Za njega nije neprihvatljiv niko ko je bio u pobjedničkoj varijanti 30. avgusta, ali neke od partija i dalje žele da drže lekciju.

– Imali su šansu da sa malom podrškom, malim brojem poslanika vode vladu skoro dvije i po godine. Zaista treba da se uobroče i da shvate da je to vrijeme prošlo. To se ovoga puta neće desiti. Neće se desiti ekspertska vlada, neće se desiti ni vlada u kojoj vam treba ukupno 5, 6, 7 poslaničkih mandata da biste zadržali većinu u parlamentu. Ne smiju lideri dopustiti da njihova nepopularnost ugrozi interese njihovih stranaka. Ponavljam, svi partneri iz 30. avgusta su prihvatljivi, samo da ne postavljaju nerealne uslove, recimo jedne PES-u a druge DPS-u. Ko god krene sa DPS-om da pregovara biće politički kažnjen i to jako. Zadovoljan sam Izjavom Milojka Spajića da neće on neće pregovarati sa DPS-om. Rekao je da neće ni sa URA, što poštujem zbog velikog ataka i napada tokom kampanje koji je bio i lične prirode, reklo bi se – istakao je Danilović.

On se nada da će se nakon ovih izbora izvući nauk i da ako ljudi vjeruju da je to prolazno stanje, raspoloženje građana, grdno se varaju.

Građani su se promijenili od 30. avgusta i umiju da kazne pojedinačno, umiju da kazne i kolektivno, i ja bih potpisao svaku njihovu presudu. Moj prijateljski i ljudski savjet kolegama iz PES-a biće strpljenje, mudrost, i koliko je moguće u zakonskim rokovima brzina da se napravi vlada i da Crna Gora krene novim putem. Potrebni su partneri koji ne ucjenjuju, koji poštuju raspored političkih snaga, koji ne bi da budu sultani mjesto sultana i ko ji ne bi sa malo povjerenja koje imaju da glume nekoga ko treba superiorno da vodi možda i sam. Sve te političke avanture treba da ostavimo iza nas, politička scena se razbistrila, sljedeći put će i više, mogu svi da se žali da nismo zaslužili ovakve sudbine ali očigledno jee da jesmo – kazao je Danilović.

Njegova poruka onima koji kao on pokušavaku da na najbolji način predstavljaju srpski narod u Crnoj Gori je da nije niko od onih iz srpskog naroda koji su ostali van parlamenta kriv. Njihova želja je vjerovatno bila da budu dio i većih timova ali im nije moglo biti.

– Tako da optuživati neke ljude da su rasuli glasove nije pošteno, mnogo je preciznije reći da su neki ljudi koji danas slave zato što nemaju mnogo konkurencije među Srbima koje interesuje politika ili loši prognozeri ili da 7 ili 8 posto glasova koji pripadaju srpskoj političkoj, nacionalnoj sferi odu nekome drugima, ili onome koji to ne zaslujuje a to je DPS-u – istakao je Danilović.

Po njemu su to bile loše političke procjene i da se to moglo iskoristiti mnogo pametnije, a krivi su, po njemu, oni koji imaju političko iskustvo i koji su pustili da se u Crnoj Gori i to desi.

– Po meni jedna dobra stvar, niti se DPS može više hvaliti da 70, 80 odsto nacionalnih Crnogoraca glasa njih, niti može neko sa naše političkog bloka govoriti da je dominantan politički predstavnik srpskog naroda. Neka se prebroje, i Srbi i Crnogorci su se razmjestili po svim partijama i ja mislim da je to budućnost – istakao je Danilović.

On je čestitao Bošnjačkoj stranci na dobrom rezultatu i podsjetio ih da su izvojevali to s pozicije vlasti. Smatra da politiku treba voditi i kada niste izvršna vlast i kada to nećete biti.

Izvor-dan