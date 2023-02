Danilović: Više od 50 posto poslanika ima dvojno državljanstvo

Naglasio je da je ispalo da su izdajnici oni koji uz svoje državljanstvo imaju i državljanstvo Srbije

Lider Ujedinjene Goran Danilović i kandidat za predsjednika te partije Goran Danilović poručio je, gostujući na A plus televiziji, da u crnogorskom parlamentu više od 50 odsto poslanika ima dvojno državljanstvo, kao i da tri visoka državna funkcionera i državljanstvo Kosova, a imaju pristup tajnim podacima.

Upitao je da li je neko upitao da li Abazović ima drugo državljanstvo ili da li ga ima Krivokapić.

Bar trojica funkcionera za državljanstvom tzv. Kosova imaju pristup tajnim podacima iako to ne bi smjeli. Ne zaboravite da sam politički aktivan i da stojim iza svake riječi. Hoću da pitam šta hoće ovim da se postigne, da eliminišete Spajića ili Mandića ili mene. Ne može se, po mom sudu, Spajiću oduzeti pravo da se kandiduje, istakao je on.

Naveo je da nije portparol Milojka Spajića i da je to njegova stvar.

– Hoću da pitam javnost radi li neka institucija svoj posao dok ne dođu na red izbori. Vidim da bot politika uzima danak, sad je izdajnik svako ko ima dvojno državljanstvo. To je sramna priča, kandidat za predsjednika mora imati crnogorsko državljanstvo, prabivalište 10 godina u poslednjih 15. Nigdje ne piše da mora imati dvojno, može imati i trojno, naglasio je Danilović.

Naveo je da nije sporno da građanin i državljanin druge države dobije državljanstvo Crne Gore i da se kandiduje za predsjednika, ali je, kako je dodao, ispalo da su izdajnici oni koji uz svoje državljanstvo imaju i državljanstvo Srbije.

– Niko ne pita druge narode zašto imaju drugo državljanstvo. Zašto Srbi moraju da budu na stubu srama, ako imaju državljanstvo Srbije, dodao je on.

On je kazao i da bi rekao da ima državljanstvo Srbije, iako ga nema.

– Da budem otvoren do kraja, najbolji sam kada me niko ništa ne pita. Ja da nemam državljanstvo Srbije, ja bih vam noćas rekao da ga imam. Važnije mi to što ću da kažem, od toga hoće li mi potpisati kandidaturu. Znam da ću predati dovoljno potpisa u ponedjeljak, da sam danas izvadio tri dokumenta koji svjedoče o tome da sam državljanin Crne Gore, imam prebivalište i biračko pravo… Ispunjavam sve uslove. Čast je biti kandidat za predsjednika. Ko je taj koji treba da dođe i kom organu da pokažeš taj drugi pasoš ako ga ima. Ko je taj i zašto bi to uradio? Zašto Mila Đukanovića niko ne pita da li on ima državljanstvo neke druge zemlje, rekao je Danilović.

Poručio je i da se potpisi ne skupljaju jednako, kao i da se boji da će neki početi da liče na DPS jer su samo direktori zamjenjeni.

Mi tražimo izbore

Danilović je istakao i da je trebalo da se skrati mandat parlamentu kad nije mogla da se formira 44. vlada.

– To su obećale kolege iz DF,a to smo obećali mi. Ali posle sam shvatio da ne mogu da se dogovore Demokrate i DF. Rekonstruisati ovu vladu sa Ujedinjenom nećete, treba da se pomirimo sa činjenicom da je Vlada pala. Mislim da je Dritan Abazović uradio mnogo dobrih stvari, ali nisam oduševljen. Kao prvo, dopustili su da ih izabere DPS. Dovoljno smo eksperimentisali i brukali se. Previše smo bili mali i previše smo loše pregovarali u koaliciji pa smo dobili jedan mandat, ali dokazaćemo da možemo više kao partija. Mi tražimo izbore, da se dogovorimo kad će biti, naglasio je Danilović.

Naglasio je da građani hoće Evropu sad u Vladi i da program koji su predložili mora neko da sprovodi.

– Nenormalno je da padne Vlada, a da se parlament ne raspusti. Ova vlada je pala 19. februara prošle godine. Ovo što imamo nije problem, nego to što imamo dvojno državljanstvo, kazao je on.

Izvor-dan