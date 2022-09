Danilović: Vokalno prenemaganje i navodna principijelnost otvorilo velika vrata Đukanoviću

Ističe da su po dubini ostali svi koji su u dobrim odnosima sa palom vladom, Đukanovićem i “nepostojećim” Ustavnim sudom

Ne dajući potpise kada se moralo, nego kad ne treba, URA je zadržala kontrolu nad oborenom Vladom, kazao je lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, a oboreni premijer je postao, kako je rekao, „oboreni sa neograničenim rokom trajanja”.

Danilović je podsjetio da je osjećao gorčinu nakon prekjučerašnjeg sastanka većine.

Manipulacija, neiskrenost, dvoličnost, lažna zabrinutost, primitivno lukavstvo, to su maniri nekih s kojima smo pregovarali. Nije mi bilo teško da prepoznam namjere i te podle poteze koji će nas dovesti do ovog neslavnog „kraja“. Nije to politika, dragi moji, nego odvaratno političko piljarenje koje je kod nas još uvijek na cijeni – kazao je on.

Dodao je da im to nije mogao reći u lice prekjuče na konferenciji za štampu, jer bi to značilo biti krivac za nepostizanje dogovora i sahraniti posljednju nadu za sve one koji su vjerovali da su se „pobjednici“ dogovorili.

Prema njegovim riječima “onaj koji saopštava loše vijesti, govorio makar sve suštu istinu, bude razapet jer istina boli.“

Rekao sam da smo mi potpisali sve što se od nas tražilo, a komociju da ne potpišu nego da ostanu na „vokalnoj podršci“ dobili su oni koji to ničim nisu zaslužili. Ko im je obezbijedio tu komociju zaključite sami”, kazao je.

Ističe da mu je ostalo sasvim jasno, da predsjednika Mila Đukanovića zakoni i Ustav ne obavezuju.

– Jasno mi je da je ranije davao mandat na osnovu nečuvenog „uvjerenja“, davao mandat primjenjujući „analogije“ na Ustav što je sramno i pogubno po državu ali sam osjećao i osjećam gorčinu što smo mi svjesno dali prostor da Đukanović ponovo nadigra sve. Dati svjesno otvorenu priliku za manipulisanje velikom magu manipulacija znači uraditi to smišljeno, s namjerom i po prećutnom dogovoru – smatra Danilović.

Osvrnuo se i na potpise.

– Kada već prekjuče poslanici GP URA nijesu htjeli da daju potpise nego samo vokalnu interpretaciju istih, pitam zašto smo onda juče poslali potpise? Time smo samo dokazali da su potpisi važni, a tvrdili smo suprotno. I to, navodno su važni u danu koji je poslije posljednjeg dana koji je važan? – pitao je Danilović.

Vokalno prenemaganje i navodna principijelnost, kako je naveo, otvorilo je velika vrata Đukanoviću.

Rezultat je sljedeći; DPS je zadovoljna jer je Đukanović predsjednik države, a u nefunkcionalnosti Ustavnog suda, još je i ključni tumač Ustava zajedno sa svojim timom golobradih pravnika – bravo mu ga! Ne dajući potpise kada se moralo, nego kad ne treba, URA je zadržala kontrolu nad oborenom Vladom, a oboreni premijer je postao „oboreni sa neograničenim rokom trajanja“ – bravo mu ga!

Mi, pobjednici od 30. avgusta 2020, dakako da su to i URA i SNP, dobili smo mandatara, sa potpisima dan poslije, a ne dan prije, samo što nijesmo obezbijedili i mandat za mandatara jer su neki smatrali da potpisi nijesu važni – bravo nam ga – kazao je on.

Ističe da su po dubini ostali svi koji su u dobrim odnosima sa palom vladom, Đukanovićem i “nepostojećim” Ustavnim sudom.

– Dakle, ne potpišeš kad treba, a potpišeš kad ne treba i „saldo je nula“! Mi, pobjednici od 30. avgusta 2020, mi koji smo sebe pobijedili više puta, tako sada imamo: većinu u Skupštini, palu vladu, predsjednicu Skupštine i mandatara za sastav nove vlade. Nemamo samo Đukanovića i funkcionalan Ustavni sud, ali Đukanović ima nas – „saldo je nula“! – kazao je on.

– Da je Kralj Nikola živ, i da je sad na postelji, da smo mi „demokratija kao što jesmo“, da ga ispraćamo kao Englezi Kraljicu, zapjevao bi „…nemojte me kopat ođe“ – zaključio je Danilović.

