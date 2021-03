Danilović:Vratite oružje u gaće

Piše Goran Danilović

Samo kriminalci i lopovi, probisvijeti i krvnici mogu sijati ovoliko mržnje.

Braneći oteto i pokradeno pojedinci su zaigrali na frustracije i emocije socijalnih grupa koje su u međuvremenu dotakle marginu.

Vojska prethodno unesrećenih dohvatila se jeftinih društvenih mreža i uletjela u rasplamsali rat međusobnog mrziteljstva. Svi su krivi za sve. Bespoštedno pljuvanje i prijetnje ušli su odavno u crveno.

Prijeti opasnost da prostakluk bude argument, da agresivne hulje i huligani postanu poželjan obrazac ponašanja.

Nikada u životu, baveći se politikom, nisam podstrekavao one koji na granicama izdržljivosti čekaju bilo koju vrstu znaka da mogu razuzdati svoju prirodu i pustiti jeziku na volju.

Umjesto osude onoga koji javno nudi svoju raskalašnu golotinju kao prijetnju svakome koji se ne slaže, pojedini javni djelatnici, političari, univerzitetski profesori, ćutanjem odobravaju riku, da oproste goveda, i lavež koji vrijeđa i pse.

Moram biti brutalno otvoren da bismo se razumjeli: napušavanje drugih, jebanje majki i ponekog oca, nuždenje u usta svakome ko dira u vlastiti brlog, pojave su kojih se ovo društvo mora crvjeneti.

Ispisivanje grafita užasne sadržine po mraku i krijući u odnosu na ovo javno psovanje dođe kao školska lektira. I umjesto da se vikači silovateljskih prijetnji slikaju krupno, da im vidimo taj grč ili trans izbezumljenje seksualne nagrđenosti, oni se prikazuju u nekoj izmaglici kolektiviteta, pa rečeno biva kao neki literarni trans i sloboda.

Da se dogovorimo;

U moje ime neće niko i nikad skakati na tuđe majke i sestre, prijeteći bilo kojoj, pa i zadrigloj glavi i ćuši, da će mu povaliti i osjemeniti majku a ga zapadne.

To poimanje seksa sa majkama kao najgoreg čina koji može zadesiti drugu stranu unižava sve ljudsko u nama.

Isto tako, u moje ime, niko nema pravo da preskače preko najogavnijih prijetnji onih drugih koji bi da se ižive u kakvom raskalašnom silovateljskom činu nad četničkim majkama, smatrajući još i junaštvom to što bi krvavo da zasade svoje krmeće sjeme u tuđu utrobu.

Ti nesrećnici koji u svoje i još nečije ime i zbog očuvanja svog ili nečijeg krvavog novca krstare po mrežama i putevima sa isukanim falusima, nudeći se za nasilno oplođavanje tuđih majki, sestara i ćerki, predstavljaju veću opasnost od svakog kukastog krsta narisovanog na zapuštenoj fasadi u gnjilom mraku vlastitog straha.

Zato, predsjednik države umjesto borbe protiv Kovida koju je zajedno sa svojom Vladom vodio ili imao priliku da vodi skoro cijelu godinu , mora izaći i pozvati javno da se isukani falusoidni maljevi vrate u gaće, kako bi se politički nudizam i obećavanje kolektivnog snošaja bilo kome počelo kažnjavati kao najozbiljnija prijetnja već u izreci.

Da se jednom za svagda stane na put tom besprizornom sadizmu obećavanom majkama u svakoj zgodi, koje smo, usput, između obećanja, opjevali i u himni.

Crne su naše i vaše majke i crna je Crna Gora dok se javni poziv na kurčevitost brižno gura u rimu, a onda protura u etar iz razjapljenih usta i ispod falusoidnih noseva biranih sinova Otadžbine.

Branite svoj novac i svoje prljave biografije drugačije.

Branite se kako ste se mučki, pa onda bahato bogatili.

Branite se ne gurajući avetinje u mizeriju i smrtonosnu mržnju. Branite ili ne branite ali ne trujte.

Uostalom, kuuš!