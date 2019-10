Demokrate: Agencija za sprječavanje korupcije i Državna revizorska institucija da okončaju rat

Najnoviji Izvještaj DRI i terenska kontrola potvrdili su da je Demokratska Crna Gora svaki euro u finansijskom poslovanju pribavila u skladu sa zakonom, da nije bilo ni jednog eura nesavjesnog ili nedomaćinskog trošenja novca, da smo jedina partija u Crnoj Gori koja nema blagajnu i ne posluje gotovim novcem, već isključivo preko računa, da sve poreske obaveze izmirujemo redovno i da je samim tim naše poslovanje primjer domaćinskog poslovanja. Drago nam je što je ova potvrda stigla nakon detaljne, 100% revizije, pregledanog svakog dokumenta, imajući u vidu mnoge podvale, obmane i neistine koje su plasirane u prethodnom periodu.

Nekoliko primjedbi koje su naznačene u Izvještaju DRI su tehničke prirode i dominantno su posledica otvorenog rata koji se već duži vremenski period vodi između Državne revizorske institucije i Agencije za sprječavanje korupcije, a koji se, očito, prelama preko leđa političkih subjekata. Brojni politički subjekti, ni krivi, ni dužni, trpe posledice zato što postupamo po uputstvima Agencija za sprječavanje korupcije, koja je, po sili Zakona, nadležna za kontrolu primjene Zakona o finansiranju političkih partija i koja nam je, između ostalog, davala mišljenja i oko korišćenja sopstvenih sredstava i dozvoljenog limita ukupnih troškova. Međutim, političke partije koje postupaju po uputstvima ASK-a dobijaju pozitivno mišljenje ASK-a, ali i primjedbe, odnosno negativno mišljenje DRI u istom tom dijelu, zato što DRI i ASK potpuno različito tumače Zakon i to do te mjere, da je DRI javno optužio ASK da dovodi u pravnu zabludu političke subjekte.

Dokaz za to je i saopštenje za javnost Senata DRI u kome je istaknuto da “postoji problem u tumačenju Zakona i finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane ASK-a u dijelu korišćenja sopstvenih sredstava za finasiranje izbornih kampanja i ukupnih troškova izborne kampanje političkog subjekta. Predmetno tumačenje Zakona od strane ASK-a dovodi u pravnu zabludu političke subjekte”.

Nadamo se da će se konačno završiti višegodišnji rat između DRI-a i ASK-a koji se prelama preko leđa političkih subjekata, da ćemo dobiti novi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji će konačno onemogućiti proizvoljna tumačenja i preciznim normiranjem spornih pitanja razriješiti probleme koji se javljaju, uvažavajući praksu i relanost u mogućnosti primjene.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA