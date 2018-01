Demokrate: Avioni, vozovi, fakulteti i masovna zapošljavanja ostala su samo najprizemnija predizborna podmetanja DPS-a

Najava toplifikacije grada, trideseta po redu, još je jedan u nizu pokušaja da se pred proljećne izborne cikluse obmanu građani Pljevalja. Ako za vrijeme cjelokupnog radnog vijeka Termoelektrane ova obaveza nije realizovana, zašto su se sjetili toplifikacije na samom kraju, ako ne zbog izbora i paznih obećanja. Pljevlja će dobiti toplifikaciju grada, ali sigurno ne pod vlašću i u režiji DPS-a. Da je bilo volje to bi bilo učinjeno, imali su gotovo tri decenije, koliko zagađivači nekontrolisano truju građane Pljevalja. Da je lokalna vlast bila odgovorna to bi i pokazala na djelu. Zašto nije realizovan projekat gradske toplane? Zašto se nisu izborili za uvođenje ekološke takse? Ako se vratimo nekoliko godina unazad i sjetimo svih praznih obećanja DPS-a, zaključno sa aerodromom i prugom do Bijelog Polja onda je sigurno da osim demagogije, tu nema ozbiljne politike niti odgovornosti prema građanima. Jer da ima, danas bi sa pljevaljskog aerodroma polijetali avioni, a u jutarnjim časovima bi se čuli zuci lokomotiva koje odvoze pljevaljski cemenat, dok bi hiljade radnika krenulo na svoja radna mjesta, a studenti na fakultete. Na žalost, DPS fantazije su samo oduzimale vrijeme, dok su Pljevlja iz godine u godinu nazadovala. Avioni, vozovi, fakulteti i masovna zapošljavanja ostala su samo najprizemnija predizborna podmetanja DPS-a. Sjetimo se samo spektakularnog i gromoglasnog početka izgradnje Drugog bloka Termoelektrane koje je u predvečerje parlamentarnih izbora 2016.godine ozvaničio Milo Đukanović. Svakome je jasno da su u pitanju zamke u namjeri stvaranja predstave rada od nerada i interesovanja, od potpunog zapostavljanja. Ali navikli smo da se početak izborne kampanje u Pljevljima uvijek najavi jednom grandioznom, spektakularnom i višemilionskom investicijom.

Uporedo sa tim na teret lokalnih budžeta, odnosno na teret građana vrše se masovna partijska zapošljavanja. Svoj nerad, svoju nemoć, nedostak sposobnosti, odlučnosti i hrabrosti usled koje je DPS u Pljevljima doživio sunovrat i masovni gubitak povjerenja građana, lokalna vlast pokušava da nadomjesti udomljavanjem nezadovoljnih partijskih kadrova. Odjednom su javne ustanove, javna preduzeća i sekretarijati otvorili vrata, za sprovođenje sistema “jedan zaposleni četiri glasa”, čiji je tvorac i utemeljivač dobio doživotnu funkciju. Ali mnogo je bolniji sistem koji DPS u Pljevljima godinama sprovodi “jednog zaposliš, trojica se nadaju”. Zato pozivamo sve one građane koje DPS ovih mjeseci u predvečerje ključnih izbora pokušava obmanuti i zbuniti, da ne nasjedaju na njihove zamke. Oni koji prihvate da nekoliko mjeseci pred izbore dobiju posao I glasaju za DPS, a koji dobiju otkaz nakon prglašenja rezultata, ne pomažu ni sebi, ni opštini, niti sugrađanima. Ovakva praksa DPS-a predstavlja najobičniju prevaru građana, jer se igraju sa sudbinom i egzistencijom ljudi.

Ima li išta gore nego davati lažnu nadu i prevariti svoje sugrađane. Da niste zatvarali fabrike, otimali i iznosili, da ste imali hrabrosti da stanete na put pustošenju Pljevalja, danas bi u Pljevljima svaki građanin imao posao. I opet, posle svega što ste učinili našem bogatom i lijepom gradu, želite da po svaku cijenu zadržite vlast i nepoštenim postupanjem nadomjestite nerad i nesposobnost. E pa gospodo iz DPS-a, ovoga puta ste se prevarili i potcijenili građane Pljevalja. Demokratska Crna Gora je spremna da od proljeća preuzme odgovornost za Pljevlja, da pošteno, stručno i sa jasnom vizijom povede opštinu putem razvoja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA