Demokrate: Dajte dokaze da vas maltretiramo

Umjesto da na pozive cijele javnosti da to učine, osude besprizorno povrjeđivanje Lazara Prelevića, DPS nastavlja da se dokazuje u onome što najbolje zna da radi. Kriminalci i kukavice iz DPS-a se dokazuju u smišljanju smiješnih podmetačina, iako za tim realno nema potrebe. I bez toga znamo da oni najbolje krivotvore i obmanjuju narod.

Gdje su dokazi da vas maltretiramo, politički gubitnici?! Posjedujete li neki snimak? Dajte neki dokaz! Ništa nemate. Samo obmanjujete, misleći da ćete nas uplašiti. Nećete! Možda vas muči pomisao da ćete iz današnjeg dana izaći poraženi, ali to je isključivo vaša stvar. Ako vas muči to što ćemo vas pobijediti, to je već druga stvar. Obećavamo vam onda da će svaka naša akcija biti usmjerena direktno protiv vas, jer ćemo pripadnike organizovane kriminalne grupe pobjeđivati uvijek i na svakom mjestu. Kao pokvarena igračka ponavljate iste optužbe pokušavajući da nas uplašite, ali, uzalud vam trud, svirači1 vi više nijeste ni zvijer koja bi bilo koga uplašila. Više ste nalik prepariranoj životinji koja može da uplaši, ali isključivo u mraku. Stoga je razumljivo što mrak uvijek i u svakoj prilici nastojite da stvorite. Ovog puta, ni mrak vam neće pomoći, zato što vas je crnogorska mladost već toliko puta pobijedila da to sada može da čini i žmureći.

Ne pomažu prijetnje, ne pomažu pritisci, ne pomažu pesnice, ne pomažu opskurne pojave iza spuških zidina, ne pomažu pozivi upomoć koje ste već počeli da šaljete javnosti. Vama nema pomoći! Pokupite svoje stvari i odjašite u mrak koji ste stvorili jer smo vas već pobijedili! Crnoj Gori sviće!

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA