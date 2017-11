Demokrate formirale MO Kupusište

Pljevaljske Demokrate nastavljaju da zaokružuju partijsku infrastrukturu. Formiran je još jedan mjesni odbor na području grada – MO Kupusište. Za predsjednika mjesnog odbora izabran je Miljan Obrenić, za potpredsjednika David Popadić, za potpredsjednicu Vesna Vraneš, a za sekretara Ljubomir Joknić. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Opštinskog odbora Milojica Tešović, potpredsjednici Nikola Rovčanin, Dušan Janjušević i Vesna Lončar, kao i sekretar Strahinja Potparić. Prisutni članovi mjesnog odbora izrazili su zadovoljstvo velikim brojem članova Demokrata na područiju Kupusišta i okolnih naselja, a naročito činjenicom da je porast članstva zabilježen i nakon prvog kruga terenske kampanje.

Sa sastanka su upućene riječi nezadovoljstva radom lokalne vlasti u Pljevljima. Konstatovano je da ni jedno obećanje nije ispunjeno, a najavljeno je u predizbornoj kampanji niz projekata. DPS ni na ovom području, kao što je slučaj i sa ostalim djelovima opštine Pljevlja, više nema šta da traži. Obećali su mnogo, a nisu ispunili ništa. Mjesni odbor je uputio snažnu podršku politici Demokratske Crne Gore i predsjedniku Aleksi Bečiću. Demokrate se u susret lokalnim izborima u Mojkovcu, Cetinju, Petnjici i Tuzima suočavaju sa do sada neviđenom, monstruoznom i prizemnom kampanjom zasnovanom na brutalnim izmišljotima, ali narod vidi da DPS više nema političkih niti bilo kojih argumenta, pa se služi običnim podmetačinama. Sve to govori da se uvukao strah pod kožu i da je panika na dvoru – poručeno je sa sastanka mjesnog odbora. Članovi mjesnog odbora su u drugom dijelu sastanka utvrdili planove za nastavak djelovanja i sprovođenja aktivnosti u susret predsjedničkim i lokalnim izborima.

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore će do kraja godine zaokružiti najmoćniju partijsku infrastrukturu u Pljevljima. Imajući u vidu rapidan rast podrške Demokratama u Pljevljima, što je vidljivo na svakom koraku, nema dileme da će na proljeće doći do smjene vlasti i da će Demokratska Crna Gora ubjedljivo poraziti DPS. Rejting DPS-a u Pljevljima je pao za 9%, a do proljeća je za očekivati politički sunovrat partije koja je unazadila, uništila i opljačkala naš grad.