Demokrate: Gvozdenović je klasični izborni kriminalac, DPS u strahu od poštenih izbora

Oni navode da DPS niti ima rješenja, niti je dostavio ijedan argument kojim bi odbio rješenja opozicije.

„U strahu i panici od evidentne odgovornosti za opstrukciji bježe u kršenje procedure. Jasno je da DPS nema rješenja, ali to, ipak, nije razlog da opstruira. Jer, evo, Demokrate su pripremile sva rješenja. I to smo im riješili. Ali, oni su se, sigurno, prepali Zakona o Vladi i svih ostalih rješenja Demokrata kojih je preko dvjesta, naspram njihovih 0. U tom strahu gube kompas, što za rezultat ima bezakonje kojem su, u svojoj pogubljenosti, ponovo dobježali. A to bjekstvo je od strane njihovog poslaničkog kluba i unaprijed najavljeno, kada su u nedjelju saopštili otvoreno da će kršiti propise i da neće poštovati legalan zahtjev opozicije. Grubo su pogazili Pravila o radu Odbora i radnih odbora i tu im se gubi svaki trag. Pobjegli su od vanredne sjednice, što ukazuje na jasnu namjeru da upotrebom Gvozdenovića spriječe raspravu na Odboru“, piše u saopštenju Demokratske Crne Gore.

Iz te partije su poručili da je bjekstvo od rasprave, ustvari, bjekstvo od suočavanja njihovog sa činjenicom da nemaju argumenta koji bi mogli ukrstiti sa njihovim.

„Da imaju argumente protiv naših rješenja, ko bi ih radije od njih saopštio? Ali nema ni argumenata, ni rješenja iz radnih grupa kojima koordiniraju članovi iz reda DPS-a. Sa druge strane, svi radni Odbori kojima koordiniraju članovi iz opozicije završili su svoj posao. Tako je to kad DPS ostane bez trodecenijskih saigrača u opoziciji. To je spoznaja koja ih je dovela do panike, a zatim i do potrebe za opstrukcijama rada Odbora, što vidi cijela javnost“, zaključuje se u saopštenju Demokrata.