Demokrate: Mi našim članovima ostavimo flašu crnogorskog vranca, dok ste im vi sve ponijeli

Ekspozitura organizovane kriminalne grupe u Pljevljima, ili bar ono što je ostalo od nje, očigledno svjesna da se ne može suprotstaviti političkom uraganu pod nazivom Demokratska Crna Gora, štanca svoja nemušta saopštenja iz dana u dan. Da smo mi bespomoćni u Pljevljima, ne bi ste nam vi svakodnevno posvećivali pažnju svojim skromnim saopštenjima. Shvatamo, na dvoru je velika panika. Ipak, molimo Vas da se sledeći put malo bolje koncentrišete, jer od jezičkih vratolomija koje koristite, ne možemo doći do daha od smijeha. Ipak u pauzama salvi smijeha koje izazivaju vaši tragikomični pokušaji da nam svojim saopštenjima naudite, odgovorićemo Vam i ovaj put.

Poštovana gospodo iz sada već bivše vladajuće partije, toliko smo vas pocijepali u Pljevljima,da ono što je ostalo od OO DPS-a Pljevlja jedino može da nas prati i uhodi, uostalom to je jedini posao koji znate raditi. Međutim, ako nastavite da nas pratite, pazite da se ne probudite u Spužu, jer je to vaše prirodno stanište i mjesto do kojeg ćemo vas sigurno dovesti.

Mi našim članovima, koji su izrazili želju da nam pristupe, ostavimo flašu crnogorskog vranca, dok ste im vi sve ponijeli. Nosite iz Pljevalja, nosite i iz njihovih domova, nosite im iz usta. Toliko ste ponijeli za ovih tri decenije iz svih crnogorskih gradova , čak ni radijatore niste ostavljali.

Shvatamo da smo mi za vas kvazi patriote, jer su po vašem shvatanju prave patriote Marović, Kuljača, Milo i Aco, kao i čitava jedna plejada sadašnjih i budućih stanovnika ZIKS-a, trenutnih funkcionera DPS-a. Fotografišemo se sa svojim narodom, bez obezbjeđenja, kako i priliči svim časnim i poštenim ljudima. Mi obilazimo naše građanje dok se vi niste udostojili ni da isprljate svoje šanirane Piaciotti cipele na terenima koje svakodnevno obilazimo.

Govorite o razvoju, ključnim investicionim projektima dok na Birou za zapošljavalje dreždi 25% Pljevljaka. Da nećete možda opet da nam pričate o drugom bloku TE Pljevlja, toplifikaciji, gradskoj toplani. Kada pričate o ekonomskom bumu, da možda ne mislite na lopovluk Vektre Jakić. Da realizacija novih projekata slučajno nije otpuštanje radnika u istoj toj Vektri, koji su se drznuli da traže svoju platu.

Glavni razlog vašeg javljanja leži samo u jednoj činjenici. Udarili smo vas tamo gdje ste mislili da ste najjači. Udarili smo vas u srce. Što ne pođete malo do Moćevca, do Balibegovog brda, do Ševari, pa da vidite kako stojite u najsiromašnijim dijelovima Pljevalja, u kojima ste do sada imali najviše glasova. Pitajte stanovnike tih naselja jesu li zatvarali vrata ili su dočekali rukovodstvo naše stranke onako kako časni i pošteni ljudi dočekuju časne i poštene ljude. Svugdje, u svakom pljevaljskom selu, u svakom kutku grada nas dočekuju Pljevljaci, jer oni znaju kako se dočekuju ljudi a kako lopovi.

Na kraju bi vas zamolili da promijenite pojedinca, službu ili pak kvazi eksperata koji vam sastavlja ove škrabotine koje nazivate saopštenjem. Ili da vratite Sveta iz Beograda, Spuža ili bilo koje destinacije na kojoj se nalazi. Ipak vam je on glavni ideolog. Trenutno smo na 33 % podrške građana Pljevalja. Ako nastavite sa ovim otužnim jadikovanjem nad svojom sudbinom, za koje mislite da je političko saopštenje, ne sumnjamo da ćemo na predstojećim izborima imati preko 50 procenata podrške građana Pljevalja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA