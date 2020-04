DEMOKRATE: NAŠ POSAO JE TEK POČEO, NAŠE VRIJEME TEK DOLAZI

Prije pet godina, 19. aprila 2015. godine, na tadašnjem Trgu Republike, osnovana je Demokratska Crna Gora, tako da velika porodica demokrata, u ovim, specifičnim uslovima vanredne situacije, obilježava svoj jubilarni 5. rođendan.

Iako mlada partija, za kratko vrijeme izrasli smo u izuzetno jak i respektabilan, organizovan i infrastrukturno snažan, pouzdan, principijelan, građanski, moderan i proevropski politički subjekat. Pokazali smo kako se stvara moćna partija, kako se uspješno i pošteno upravlja sistemom tamo gdje smo dobili prilku da vršimo vlast, pokazali smo kako postoje javni funkcioneri koji rade za platu i ništa mimo plate, pokazali smo kako se drži riječ u politici, kako se politika vodi srcem i čistim rukama.

Daleko važnije od brojki, od činjenica da smo najjača opoziciona partija na državnom nivou, da smo najjača poziciona partija u mnogim sredinama gdje vršimo vlast, da smo na nivou podrške i infrastrukturne snage koji, samostalno, u poslednjih petnaestak godina nije imala niti jedna opoziciona partija, jeste da smo politički subjekt koji ne zavisi od bilo kog formalnog ili neformalnog centra moći, politički subjekt koji ima zdrave temelje, čistu istoriju, kratko rečeno, subjekt koji nema vlasnika, koji razmišlja i odlučuje svojom glavom.

Inicijatori smo i predvodnici smjene generacija na crnogorskoj političkoj pozornici, imamo najmlađe odbornike, poslanike, predsjednike opština i skupština, naše koleginice maksimalno uvažavamo i promovišeno, a naše starije kolege poštujemo, primjenjujući njihovo dragocjeno znanje, praveći, u konačnom, idealan spoj mladosti i iskustva i gradeći odnose istinski složne porodice, koja za ovih pet godina nije imala bilo kakvih raskola ili turbulencija.

Od prvog dana osnivanja živimo, dišemo i borimo se za našu zvijezdu vodilju, našu svetu ideju “Pobjeda, a ne podjela”. Na svakom koraku se borimo za mir, slogu, zajedništvo, pomirenje, jer Crna Gora može biti vječna i prosperitetna samo ako su joj djeca složna. Pokazali smo na primjeru naše partije da je to moguće. Da mogu, u jednoj kući, složno i iskreno da žive i djeluju ljudi svih vjera i nacija. Pokazali smo da to nije utopija, već stvarnost, ako to želite i u to vjerujete. Jedini smo politički subjekt koji vrši vlast, na lokalnom nivou, sa svim nacionalnim partijama, i prosrpskim, i procrnogorskim, i proalbanskim, pokazujući, i na taj način da smo garant mira, stabilnosti i zajedništva.

Za pet godina, uradili smo mnogo, ali time se ne zadovoljavamo. Daleko od toga. Naš posao je tek počeo, naše vrijeme tek dolazi. Jedna era se konačno završava, druga dolazi. Ova trodecenijska era će biti upisana zlatnim slovima za tajkune, kriminalce i profitere. Mi hoćemo da nova era bude upisana zlatnim slovima u životima običnih crnogorskih građana. Mi hoćemo da vratimo našu braću i sestre, naše kćeri i sinove koji su otišli u potrazi za hljebom. Mi hoćemo da konačno vidimo Crnu Goru, našu majku i jedinu otadžbinu, kako pobjeđuje, kako miri, kako spaja, hoćemo Crnu Goru kao mjesto koje više nikada neće napuštati njene kćeri i sinovi. U to ime, uz konstataciju da su naši uspjesi, kao i usponi i padovi uvijek bili plod iskrenosti, uz obećanje da nećemo stati, da ćemo nastaviti još jače, još bolje, još odlučnije, čestitam svim demokratama 5. rođendan naše velike porodice, uz obećanje da ćemo ovaj jubilej proslaviti kako nam i dolikuje, odmah nakon prestanka vanrednih mjera.

Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata