Demokrate: Nepravilnosti u biračkom spisku

Radna grupa Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Pljevlja, koja prethodnih mjeseci provjerava birački spisak, ustanovila je niz nepravilnosti kada su u pitanju dvostruka biračka prava. Naime, dosadašnjom pretragom javno dostupnih registara birača drugih država i upoređivanjem sa biračkim spiskom u Pljevljima, procjenjuje se da postoji više stotina birača koji imaju prebivalište u državama regiona, a biračko pravo ostvaruju u Pljevljima. Procenat učešća takvih birača u biračkom spisku kreće se i do 6% na pojedinim biračkim mjestima. Primjera radi, na biračkom mjestu broj 1 – Skupština opštine Pljevlja – 4,53% čine birači koji po javnim registrima imaju prebivalište u drugim državama, na biračkom mjestu broj 90 – Pošta u Gagovića imanju – 6%, dok na biračkom mjestu broj. 15 – Vatrogasni dom – učestvuju sa 2,5% od ukupnog broja upisanih birača. Kada se analiziraju pojedina biračka mjesta dolazimo do zaključka da ti birači učestvuju i do 11% u ukupnom rezultatu DPS-a u Pljevljima.

Ustanovljeno je i to, da je uticaj ovih birača na ukupan izborni rezultat procentualno i veći, jer oni izlaze na izbore u većem procentu, nego ostali upisani birači. Ovo iz razloga što se dvostruki birači, organizovano dovoze ili im se plaćanju „troškovi“ puta u iznosima većim od realnih. To su obično ljudi koji izbore koriste za vikend posjetu rodbine, a uz to dobro i zarade. Nezvanično, od 100 do 500 eura u zavisnosti iz kog grada dolaze i koju vrstu prevoza koriste. Pored evidentiranih dvostrukih birača, postoji i ozbiljan procenat onih za koje podaci nisu javno dostupni da bi se uporedili, kao i veliki procenat onih koji nemaju prebivalište u Pljevljima, a upisani su u birački spisak.

Da su brojni birači koji posjećuju Pljevlja samo za izbore, odavno napustili opštinu, preselili se u druge gradove, zaposlili, formirali porodice i kupili stanove, znaju njihove komšije i sugrađani, ali državni organi očigledno ne znaju. Kako je moguće da jedno isto lice ima dva prebivališta, da su oba prebivališta javno dostupna u zvaničnim registrima, a da to državni organi ne vide? Crnogorski zakoni ne dozvoljavaju dva prebivališta, niti je to fizički moguće. Da ima volje, ova ozbiljna zloupotreba mogla bi se riješiti u upravnom postupku ili upoređivanjem elektronskih registara zdravstvenog, socijalnog, penzijskog osiguranja, zaposlenih i nezaposlenih sa biračkim spiskom. Oni birači koji nisu ni na jednoj drugoj evidenciji, a koji se nalaze u registrima drugih država, nakon provedenog upravanog postupka bili bi izbrisani iz biračkog spiska.

Demokratska Crna Gora je nakon lokalnih izbora saopštila da je vladajuća većina obezbjedila najmanje 4 mandata uz pomoć organizovanog dovoza birača iz drugih država, a prezentovani dio istraživačkog rada činjenično potkrijepljuje ove tvrdnje. Spiskove do sada identifikovanih dvostrukih birača iz razloga zaštite njihove privatnosti nećemo javno objavljivati, već ćemo iste nakon sprovedenog postupka dostaviti nadležnim organima.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

Opštinski odbor Demokrata Pljevlja