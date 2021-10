DEMOKRATE PLJEVLJA: DPS SADA OTIMA I OD DJECE IZ VRTIĆA

Ostaci politički potopljene DPS vlasti u Pljevljima nastavljaju sa nerazumnim potezima, čak i do mjere otimanja od djece Pljevalja. Javnost je zaprepaćena skandaloznom odlukom lokalne uprave da se iz dječijeg vrtića otmu dječije viljiške, noževi i drugi pribor, kao i kuhinjska oprema. Umjesto da lokalna uprava pomaže najmlađim sugrađanima i ustanovama koje se brinu o njima, ona poseže za oduzimanjem huhinjske opreme i pribora za ručavanje.

Da li je moguće gospodo da ste sav inventar iz vrtića, koji je bio ustupljen na korišćenje i koji je bio potreban našim najmlađima, uzeli natrag? Kome u lokalnoj samoupravi trebaju viljuške i kašike, kome treba polovna mašina za pranje posuđa, koju su koristili u vrtiću? Malo vam je što ste pojeli, uništili i oteli od usta naroda, sada hoćete i od djece.

Da li je moguće da ste toliko nerazumni, da nemate ni grama osjećaja – o talentu da i ne govorimo! – za javno djelovanje, da ste nakon pokušaja otimanja svetinja sad spali na to da otimate inventar iz vrtića?! Jasno je da se mora nadomjestiti izgubljena dobit vašeg šefa iz of šor kompanija, ali nismo očekivali da ćete to pokušati preko leđa najmlađih i najugroženijih u ovom gradu.

Uništili ste preduzeća, krenuli sa otimanjem crkava i manstira, džamije ste pretvorili u naplatne punktove, a sad ste krenuli da otimate i od budućnosti grada, od onih najmlađih. E to vam, gospodo, nećemo dozvoliti. Umjesto da razmišljate o njihovoj budućnosti vi nastavljate po starom receptu vašeg šefa. Očigledno je da nemate ni trunke dostojanstva.

Zamislite li se ponekad i zapitate li se u šta ste se ovo pretvorili?

OO Demokrate Pljevlja