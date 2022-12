DEMOKRATE PREDLOŽILE IZMJENE ZAKONA KOJIMA SE OMOGUĆAVA NASTAVAK RADA TE PLJEVLJA

Klub poslanika Demokrata uputio je u skupštinsku proceduru predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrisjim emisijama, kojim se omogućava nastavak rada Termoelektrane Pljevlja.

Naime, postojećim zakonom odobren je rad do 20 000 radnih sati, a najkasnije do 31.12.2023. godine. Uz to intrgrisana dozvola za rad ističe 22.3.2023. godine.

Imajući u vidu značaj TEP, potpuno je jasno da je neophodna zakonodavna inrervencija kako bi se eliminisale sporne odredbe jer je svakako u toku spor sa Evropskom energetskom zajednicom, a ono.što je najvažnije 15.10.2024 godine završava se ekološka rekonstrukcija koja će granice sumpora, azota i praškastih materija dovesti u nivo koji propisuju Direktive EU, naveo je na svojoj Fejsbuk stranici Nikola Rovčanin, izvršni direktor EPCG i funkcioner Demokrata.