Demokrate: Reagovanje na incidentno ponašanje Đačića

Sa žaljenjem konstatujemo da je predsjednik Opštine nastavio i na današnjoj sjednici SO Pljevlja sa nedoličnim ponašanjem. Oštro osuđujemo dobacivanja, uvrede i fizičke nasrtaje predsjednika Ipštine na predstavnike građana u parlamentu i to mora da prestane. Očigledno da Mirko Đačić nije u stanju da podnese argumentovanu raspravu u kojoj u kontinuitetu biva poražen i izveden na čistac pred licem javnosti. Danas je Skupština Opštine Pljevlja napravila nekoliko koraka unazad od savremene i demokratske parlamentarne rasprave u kojoj je zahvaljujući predsjedniku opštine stvorena kafanska atmosfera. To je nedopustivo i neodgovorno prema građanima.

Pozivamo na mir i parlamentarni duh. Skupština je dom u kojem se rasprava vodi argumentima, a ne silom. Upozoravamo Mirka Đačića i na činjenicu da je već pravosnažno osuđen za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i da je na uslovnoj osudi. Očigledno da krivična sankcija u konkretnom slučaju nije bila adekvatna i dovoljna garancija da će osuđeni prestati sa takvim ili sličnim ponašanjem.

Klub odbornika Demokrata je primjer dostojanstvenog ponašanja, parlamentarne demokratije i kulturne argumentovane rasprave. Nepoznanica je zašto predsjednik opštine nema ličnog mira i demokratskog kapaciteta da sasluša drugačije mišljenje i stanovnište potkrepljeno neoborivim činjenicama i istinom.

Pozivamo na šire konsultacije oko nastavka rada ubuduće kako bi se sačuvalo dostojanstvo lokalnog parlamenta i sankcionisala neprimjerena ponašanja. Odbornik je predstavnik građana i predstavnici izvršne vlasti dužni su odnositi se prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem. Ako predsjednik Opštine nije u stanju da čuje drugačiji stav od njegovog, neka odmah podnese ostavku, što je odavno trebao i da učini.