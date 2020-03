Demokrate: Što prije staviti na raspolaganje povoljniju kreditnu liniju

Nova kreditna linija Investiciono razvojnog fonda po povoljnijim uslovima koja je najavljena 19. 03. 2020. godine u okviru mjera Vlade Crne Gore i dalje nije dostupna građanima i privredi sudeći po informacijama sadržanim na zvaničnoj internet stranici Fonda, navode Demokrate.

Iz te partije su podsjetili da je Vlada Crne Gore obećala kreiranje nove kreditne linije IRF namijenjene poboljšanju likvidnosti preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća do maksimalnog iznosa po korisniku od tri miliona eura, po pojednostavljenoj proceduri, bez naknade za odobrenje i sa kamatnom stopom od svega 1,5%.

Naglašeno je da su ta sredstva namijenjena preduzećima koja posluju u oblasti nabavke lijekova, medicinske opreme i vozila, turizma i ugostiteljtsva, saobraćaja, usluga, proizvodnje i prerade hrane.

Demokrate ističu da od ove mjere Vlade Crne Gore privreda najviše očekuje, jer su, kako kažu, hitno potrebna povoljna kreditna sredstva velikom broju privrednika za održavanje likvidnosti.

„Dok su poslovne banke odmah krenule sa realizacijom mjere odlaganja kredita na 90 dana, koja će opet koštati građane dodatnih iznosa kamata na šta smo više puta upozoravali, IRF i dalje ne izlazi sa konkretnom ponudom,“ smatraju oni.

Oni očekuju da IRF u narednim danima obezbijedi brzu, efikasnu i pojednostavljenu proceduru za dobijanje neophodnih sredstava pod jednakim uslovima svim privrednicima i građanima.

„Takođe, očekujemo da nova kreditna linija napravi razliku između manjih i većih iznosa koji se potražuju, te da za niže iznose do 20000 eura ili 50000 snizi kriterijume u dijelu garancije, odnosno da pravi raliku između 10000 kao donje i 3 miliona kao gornje granice zaduženja, kako bi omogućio preduzetnicima i malim preduzećima da brzo i jednostavno dođu do sredstava. Apelujemo na ministarstvo finansija i lokalne samouprave da pomognu oko garancija privrednim subjektima kojima je neophodna pomoć da dođu do nužnih sredstava, a čije potrebe i biznis planovi zavrijeđuju podršku države i lokalne samouprave,“ navodi se u saopštenju.

Takođe, očekuju da će IRF rukovodstvo u novoj kreditnoj liniji odustati od zastupanja partijskih interesa i dominantnog kreditiranja privrednika iz vlasti ili bliskih vlasti.

„Ovo je vrijeme u kome se treba boriti za opstanak cjelokupne privrede države, a ne opstanak samo pojedinih privrednih subjekata“, navode Demokrate.

Apelovali su da se realizacija ove mjere ubrza kako bi već od narednih dana privrednici imali na raspolaganju povoljna kreditna sredstva za sanaciju posljedica krize.

izvor: rtcg.me