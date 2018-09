Demokrate: Vlast pokazuje da nije dorasla zadatku

Na trećoj sjednici SO Pljevlja, izabrana su radna tijela, odnosno odbori i savjeti. Odbornici Demokratske Crne Gore participiraće u svih sedam skupštinskih odbora, dok će Odborom za ekonomiju, finansije i budžet SO Pljevlja rukovoditi predsjednik Opštinskog odbora Demokrata, Milojica Tešović. Takođe, predstavnici Demokrata biće zastupljeni u svim savjetima SO Pljevlja, dok će Savjetom za rodnu ravnopravnost rukovoditi Maja Nenadić, članica Opštinskog odbora Demokrata Pljevlja. Klub odbornika Demokrata uzeo je učešće i u izradi novog Statuta Opštine i Poslovnika Skupštine, pa je u formiranoj radnoj grupi odbornik Miroslav Anđelić. Uprkos činjenici što opozicija učestvuje u radnim tijelima, odbornici Demokrata nisu podržali predloge, jer isti ne oslikavaju izbornu volju građana u dijelu odnosa snaga.

Na današnjoj sjednici odbornici Demokrata uputili su izvršnoj vlasti niz odborničkih pitanja na aktuelne teme. Ono što je najupadljivije jeste rekonstrukcija ulice Kralja Petra, u kojoj se radovi zakonski sumnjivo izvode pod okvirima adaptacije i čiji se kraj i dalje ne nazire uprkos definisanim rokovima. Na ovaj način ostalo je nejasno zašto se ne koristi projekat plaćen oko sto hiljada eura i zašto se pokušavaju izigrati zakonski propisi na način što se rekonstrukcija podvodi pod adaptaciju. Za sve to vrijeme brojni privrednici i ugostitelji bilježe značajne gubitke usljed izostanka prometa u glavnoj ulici. Izvršna vlast ostala je dužna građanima informacije o ukupnom iznosu novčanih sredstava utrošenih na plate zaposlenima angažovanim po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, što je bio predmet jednog od odborničkih pitanja. Ovaj iznos je naročito značajan u periodu nakon potpisivanja ugovora o reprogramu duga sa Poreskom upravom, koji se ne poštuje kako u dijelu otplate, tako i u dijelu zabrane zapošljavanja. Takođe, Demokrate su izrazile zabrinutost demografskom slikom u opštini Pljevlja, uz oštru kritiku upućenu lokalnoj vlasti koja je ostala i dalje pasivna kada je u pitanju ovaj dugogodišnji problem. U fokusu pažnje bio je odnos ,,Vektre Jakić“ i opštine, u dijelu ozbiljnih višemilionskih dugovanja i ne preduzimanju koraka u cilju obezbjeđenja tih potraživanja.

Već u prva dva mjeseca novog mandata, nelegitimna vlast pokazuje da nije dorasla zadatku i da ništa od onoga što je obećala neće realizovati, kao i da ništa od onoga što je započela neće kvalitetno i blagovremeno dovršiti. Sve se svodi na puko sprovođenje partijskih direktiva i zadovoljavanje partijskih interesa. Slabašne lokalne finansije ne mogu više izdržati alavost DPSa i veoma brzo će biti ugrožene do mjere finansijskog kolapsa.

Klub odbornika Demokrata nastaviće da kroz aktivan rad u odborima, savjetima i na zasjedanjima prije svega stručnim, odgovornim i posvećenim pristupom štiti interese građana Pljevalja. U narednom periodu nastavićemo da ukazujemo na pogrešne odluke izvršne vlasti i da djelujemo sa konkretnim rešenjima. Informisaćemo građane o svim bitnim finansijskim pokazateljima i stanjima, koje izvršna vlast pokušava prikriti.