Demokrate: Za razliku od vas, mi smo ne samo porodica, nego svojevrsna demokratska porodica

Posle onoga što smo vam priredili prethodnim saopštenjem i očekujući politički nokaut koji vam se sprema na predstojećim izborima, nismo očekivali da ćete smoći hrabrosti da se opet oglasite. Ipak, evo jeste i dobro je što jeste – što se vi češće javljate, samo dajete više mogućnosti i onim građanima koji još uvijek nisu shvatili kolika ste vi politička tragedija od neozbiljne organizacije da to, konačno, i ukapiraju. Mada, očigledno je da zbog ogromnog straha koji osjećate, iznova i iznova srljate iz greške u grešku. Nismo mi tu da vas učimo osnovnim političkim koracima, imali ste kad da ih savladate za ovih 27 godina – mi, između ostalog, i postojimo da vas politički bacimo na pod svaki put kad ovako naivno istrčite.

Nakon onih besmislenih piskaranja koje nazivate saopštenjem, mislili smo da ne postoji gore. No, prevarili smo se. Ipak je ovo posljedne gore i od prethodnog: ništa sterilnije i besmislenije u svom životu nismo pročitali. Ovom prilikom bismo vas zamolili da vratite onog prethodnog stručnjaka-sastavljača, jer nam je on mnogo inspirativniji. Nadamo se da se nista obratili Svetu od Beograda za pomoć, jer bi onda to značilo da ni on definitivno nije u formi.

Za razliku od vas, mi smo ne samo porodica, nego svojevrsna demokratska porodica. Sa druge strane, vi ste interesna grupacija, koju, osim golog interesa, veže jedino lopovluk, otimačina od građana i zajednički strah od vođe.

Dok vi besposličarite, sastavljate vaše beskorisne političke naklapalice u vidu saopštenja, mi smo na terenu u posjeti mještanima Rabitlja, Zbljeva, Mrzovića, Kalušića i Odžaka. Stoga vas molimo da se ostavite ćoravog posla i pustite nas da saslušamo ljude kojima ste za 30 godina samo zlo i nesreću donijeli. Uskoro i tome dolazi kraj.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA