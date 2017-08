Demokrate: ZAKONIMA ZAKLJUČAVAJU VRATA NEZAPOSLENIM VISOKOŠKOILCIMA

Nikola Rovčanin odbornik u SO Pljevlja

Novim Nacrtom zakona o lokalnoj samoupravi u formi koja je bila ponuđena na javnoj raspravi, zatvaraju se vrata opština u Crnoj Gori za najveći broj mladih visokoobrazobanih kadrova. Pored odredbi već usvojenog Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji predstavlja okvir u kome se mogu pozicionirati dominantno DPS kadrovi, ponuđeni Nacrt zakona je otišao i korak dalje. Pod izgovorom „profesionalizacije“ uvećava se ljestvica potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje i vršenje funkcija u lokalnim samoupravama. Profesionalizacija se nikada ne postiže propisivanjem uslova koje ispunjavaju oni koji su po partijskoj liniji zaposleni u lokalnim samoupravama, već depolitizacijom. Navedenim Nacrtom zakona pokušava se povećati bedem oko partijski udomljenih kadrova, do visine koje ne mogu preskočiti nove generacije mladih ljudi. Profesionalizacija lokalne samouprave na način na koji to planira da sprovede Vlada Crne Gore, više liči na DPSizaciju, jer predložena rješenja odgovoraju samo onima koji su već ušli u sistem lokalne vlasti, što se isto može reći i za državnu upravu. A koliko su profesionalno ti kadrovi obavljali svoje poslove, svjedoči stanje u kojima se danas nalaze opštine u kojima DPS vrši vlast. I sada dolazimo do apsurda, da se obezbjeđuje zakonski okvir, da najodgovornije funkcije mogu vršiti upravo oni koji su svojim neprofesionalnim radom uništili lokalne uprave.

Tri decenije su vrata državnih i lokalnih organa bila otvorena, dok se zgrade nisu dobro napunile partijskim kadrovima, a sada se vlast sjetila da te iste uprave „profesionalizuje“ upravo sa tim „partijskim profesionalcima“.

Gdje će više od 11 000 visokoobrazovanih kadrova sa Biroa rada steći iskustvo za rad u državnim i lokalnim upravama? Gdje, ako stručno osposobljavanje ne ulazi u radne knjižice. Gdje, ako su fabrike zatvorene i čitave privredne grane uništene do temelja. Nisu se ti ljudi školovali da sjede na Birou rada, već da svoje znanje upotrebe i budu korisni članovi ovog društva. Zar treba osam godina rada da prođe, kako bi jedan magistar ili doktor nauka ili student generacije postao načelnih službe? Zbog čega se ljestvice podižu toliko visoko, ako ne zbog zaštite partijskih kadrova koji nemaju nikakvu šansu u konkurenciji sa časnim i poštenim visokoškolcima koji nisu imali rođačke i partijske veze da stiču radno iskustvo sjedeći po kancelarijama lokalnih i državnih organa. Ne samo da im država nije obezbjedila posao, već im svake godine uvodi nedostižne uslove. Zašto? Da bi se zaštitio sin ministra, sestrić predsjednika opštine, brat direktora, da bi se sačuvao nagrađeni DPS aktivista koji je iskustvo stekao radom u partiji i kome je posao u organu zapravo osvojena nagrada, a ne izazov za doprinos društvu.

Gospodo iz vlasti, profesionalizacija državne uprave i lokalne samouprave podrazumjeva zapošljavanje stručnih kadrova, upravo iz reda onih 11 000 koji svoju šansu čekaju na Birou rada. To su školovani mladi ljudi kojima se mora omogućiti pravo na rad i napredovanje pod jednakim uslovima. Nije državna uprava prodavnica u kojoj se čeka red, pa da prioritet imaju oni koji su do kase, a ovi na začelju da otpadaju jer je za njih nestalo. Upravo snaga ove države leži u mladim i stručnim ljudima koji oslanjajući se samo na svoje znanje, čekaju šansu na zavodu za zapošljavanje.

Zašto Milo Đukavić nije donosio takva zakonska rješenja kada je on kao 29 – togodišnjak dolazio za premijera Crne Gore? Sa ove perspektive tadašnji premijer nije ispunjavao uslove ni za nižeg referenta u komunalnom preduzeću. A danas, primjera radi studentu generacije posle stručnog osposobljavanja, treba još osam godina da napreduje do prve lokalne funkcije.

U državi u kojoj je samo u sjevernom regionu nezaposleno preko 20 000 ljudi, ne mogu se uvoditi nedostižni uslovi za mlade obrazovane kadrove, jer su upravo oni šansa da sa najodgovornijih funkcija pokrenu ovu zemlju.

DEMOKRATE su pokazale svima kako se može. Pokazali smo kako mladi kadrovi najuspješnije u Crnoj Gori upravljaju opštinama Budva, Kotor i Herceg Novi, a takvu praksu ćemo nastaviti i u drugim gradovima, nakon sada već izvjesne pobjede na proljeće 2018.godine.

Bojan Krvavac odbornik u SO Pljevlja

Novim nacrtom zakona o lokalnoj samoupravi, aktuelna , sada sa sigurnošću možemo reći odlazeća vlast, pokušava zadržati svoje, lojalne kadrove po opštinskim organizacijama.

Kako drugačije možemo protumačiti nacrt ovog zakona, osim činjenicom da su u DPS-u svjesni da polako gube vlast u svakoj opštini ponaosob, te stoga kroz formu donošenja zakona o lokalnoj samoupravi, pokušavaju zaštiti svoje kadrove, namećući pojedinačne uslove za pojedina radna i rukovodeća mjesta.

Analizirajući nacrt ovog zakona, odnosno pojedine njegove predložene odredbe, može se tvrditi da DPS, u suštini „organizuje trku u kojoj samo oni mogu učestvovati“. Ako znamo da većina mladih ljudi koji pripadaju opozicionim partijama, upravo zbog te pripadnosti, nikada nisu ni mogli doći do radnih mjesta, DPS vrlo perfidno, na jedan izuzetno uvijen način, pokušava da zadrži na rukovodećim funkcijama svoje partijske vojnike da bi i sjutra kada izgube vlast u pojedinačnim opštinama, isti ti decenijski činovnici obavljali najodgovornije funkcije.

Najeklatantniji primjer ovoga o čemu govorimo ogleda se na predlozima za popunjavanje pozicija starešina organa (sekretara, direktora uprava), funkcije za koje je potrebno 8 godina radnog staža ili 3 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama. Pretpostavimo onda da najbolji mladi ljudi koji čame na birou sa doktorskim, magistarskim diplomama, ne mogu aplicirati na ove pozicije,jer nisu mogli iskustvo ni steći, dok neki dps-ov partijski vojnik može, samo iz razloga što je 30 godina profesionalni klimač glavom.

Čak ni za najniži kadar u nomenklaturi radih mjesta u lokalnim samoupravama, za mjesto običnog referenta , potrebno je radno iskustvo u trajanju od godinu dana , iako znamo da se kroz Vladin projekat stručnog onesposobljavanja ne može ostvariti radni staž visokoškolaca već samo polaganje stručnog ispita.

Ukoliko se ovaj I ovakav nacrt zakona usvoji, lokalne samouprave, pogotovo one na sjeveru će se umnogome pretvoriti u mjesne uprave, koje će biti zadužene za puko sprovođenje Vladinih akata, bez trunke nezavisnosti.

Postavlja se pitanje da li je ovo strategija ravnomjernog regionalnog razvoja, ako znamo da se lokalne samouprave potpuno marginalizuju ovakvim zakonima. Da li to ta je strategija ravnomjernog razvoja, ako znamo da je najznačajinija investicija u izvještaju o realizaciji akcionog plana strategije regionalnog razvoja za 2016 godinu, na sjeveru , izgradnja vjetroelektrane na Krnovu , a znamo čiji je to projekat I ko stoji iza nje. Da li je ulaganje u sjever ulaganje u rupu bez dna Vektru Jakić, čiji radnici funkcionišu u robovlasničkim uslovima.

Sada sa sigurnošću možemo da tvrdimo, jer imamo nepobitne dokaze, da su i u DPS-u svjesni njihovog skorog odlaska sa vlasti, pa ovako perfidno pokušavaju zadržati svoje kadrove u foteljama, svoje profesionalne klimače glavom koji decenijama parazitiraju na račun građana pokušavaju umjestiti još koji mandat. Poručujemo im ovom prilikom da će na proljeće biti brutalno poraženi, kako u Pljevljima, gdje Demokrate uživaju do sada nezapamćenu podršku, tako I u ostatku Crne Gore.