DIJALOGOM DO PRAVEDNE ENERGETSKE TRANZICIJE

U Pljevljima je održan okrugli sto “Put ka pravednoj energetskoj tranziciji Opštine

Pljevlja”, u okviru projekta koji Centar za klimatske promjene UDG realizuje uz podršku

Ministarstva kapitalnih investicija Vlade Crne Gore.

Otvarajući Okrugli sto, direktorica Centra za klimatske promjene UDG, Ivana Vojinović

je podsjetila da je shodno Zelenoj agendi za Zapadni Balkan Crna Gora u obavezi da se uskladi

sa klimatskim i energetskim ciljevima EU što, između ostalog, podrazumijeva izradu i

implementaciju Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, kao i potrebu da energetska

tranzicija bude pravedna i da negativno ne utiče na stanovnike Pljevalja i zaposlene u

rudarsko-energetskom sektoru. Generalna direktorica za energetiku u Ministarstvu

kapitalnih investicija, Sanja Pavićević je pozdravljajući prisutne i rezultate projekta

“Dijalogom do pravedne energetske tranzicije u Crnoj Gori“ koji je realizovao Centar za

klimatske promjene UDG informisala o aktivnostima na izradi Nacionalnog energetskog i

klimatskog plana i novom cilju smanjenja gasova s efektom staklene bašte od 55% koji Crna

Gora mora da dostigne do 2030. godine. Menadžerka opštine Pljevlja Nataša Marković je

pozdravila to što je Centar za klimatske promjene organizovao Okrugli sto u Pljevljima, jer je

riječ o temi koja utiče na sudbinu građana Pljevalja i na dalje funkcionisanje lokalne privrede.

Dušan Janjušević, predsjednik Odbora direktora A.D Pljevlja predstavio je značajne

planove koje kompanija ima vezano za modernizaciju tehnološkog procesa, pokretanje

cementne industrije sa niskim emisijama gasova, a što sve zajedno treba da pomogne

pljevaljskoj privredi da lakše i bezbolnije prođe kroz tranzicioni proces. Veselin Sekulić,

pomoćnik izvršnog rukovodioca Funkcionalne cjeline Proizvodnja EPCG je detaljno

upoznao sa dosadašnjim aktivnostima na kapitalno važnom projektu ekološke

rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja i prve faze toplifikacije grada.

Direktor Eko fonda, Draško Boljević je predstavio projekte koje Fond podržava i posebno

naglasio neophodnost da opštine budu aktivnije u korišćenju dostupnih sredstava.

Aleksandar Rakočević, pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje je analizirao stanje

na tržištu rada u kontekstu energetske tranzicije, i istakao da Zavod aktivnim politikama

nastoji da doprinese u smanjenju jaza između ponude i tražnje na tržištu rada.

Milorad Mitrović, direktor NVO Breznica je podsjetio na višegodišnje zalaganje njegove

organizacije da se pljevljacima garantuje pravo na život u zdravoj životnoj sredini.

Aleksandar Perović, direktor NVO Ozon upoznao je prisutne sa višedecenijskim

aktivnostima njegove organizacije na polju jačanja građanskog aktivizma i informisao o

budućim planovima za jačanja kapaciteta dva Arhus centra, u Podgorici i Nikšiću.

Predstavljajući publikaciju “Put ka pravednoj energetskoj tranziciji Opštine Pljevlja”,

koautorka Milica Daković je istakla da će Pljevlja biti “epicentar” procesa pravedne

tranzicije, koji je i prepoznat kao jedan od regiona uglja u okviru “Inicijative za regione uglja

u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini“ koju je pokrenula Evropska komisija.

Na Okruglom stolu je zaključeno da se u osnovi energetske tranzicije Crne Gore mora nalaziti

garancija energetske stabilnosti i sigurnosti Crne Gore, te da proces mora biti prilagođen

potrebama daljeg lokalnog ekonomskog razvoja Pljevalja, uz obaveznu uključenost svih zainteresovanih subjekata.