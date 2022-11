Dio mještana Guka krivi direktora „Vodovoda“ za restrikcije

Mještani Guka obratili su se saopštenjem Pljevaljskim novinama u kome protestuju protiv uvedenih restrikcija u isporuci vode tvrdeći da razlog za 12 sati restrikcija nije samo nedostatak vode sa izvoršta Jugoštice već i dotrajale vodovodne cijevi na kojima se na vrijeme ne otklanjaju kvarovi. Na fotografijama se vidi voda na više mjesta u naselju Guke za koju tvrde da su vjerovatno popucale cijevi, jer ne vide drugi razlog za lokve u sušnom periodu. „Vodvod“ je uveo restrikcije u isporuci vode potrošačima u visokoj zoni, u noćnom terminu od 22 do 6 sati ujutri i u dnevnom od 10 do 14 sati, Gukama, Rudnica, Dajevića Han, Krejino vrelo, dio Drvarske ulice, Nemanjina, dio Ulice Hamdije Šahimpašića i 11 domaćinstava u Ulici Peđe Leovca.

„Ako se uspješnost jednog direktora mjeri davanjem izjava iz fotelje, onda je direktor pljevaljskog Vodovoda jedan od najuspješnijih. Dok stanovnici najvećeg pljevaljskog naselja Guke muku muče bez vode, dok plaćaju vazduh koji šišteći izlazi iz vodovodnih cijevi, direktor sije maglu i ubjeđuje javnost kako nije do njega, već viša sila.

Ne treba biti istraživački novinar niti stručnjak hidrologije, pa da zaključiš da na mjestu obraslom šašom voda izlazi duži period. Za to nijesu potrebni skupi instrumenti, kopanje i slično, dovoljno je pokrenuti se iz fotelje i krenuti vodovodnom trasom od izvorišta do bazena na Bogiševcu i evidentirati lokve koje u sušnom periodu mogu nastati samo usljed pucanja cijevi.

Dakle, gospodine direktore, cijevi su pukle ispod borića na Gukama, na asfaltnom putu prije velike krivine u Jugoštici, i ko zna gdje sve!

Kada je direktor Vodovoda bio Lekić, Guke su imale vode, jer je on često znao da i sam uskoči u kanal, i riješi problem. Nemojte nas odmah strpati u neki politički koš, ne zanima nas ni Mladen, ni Mijo, zanima nas sposoban direktor, treba nam voda!“,mještani naselja Guke poručujući direktoru da izađe iz fotelje i pogleda.

Potrebna je rekonstrukcija vodovodnog sistem od vodoizvorišta Jugoštice do Bogiševca, a u sušnom periodu zbog malog dotoka na izvoru pitanje je da li bi sporne zone imale uredno vodosnabdjevanje, kaže Mladen Dragašević, direktor Vodovoda. On je kazao za Pljevaljske novine da su noćne restrikcije prisutne poslednjih pet godina a da su dnevne restrikcije u isporuci vode bile uvedene i 2019. godine, 2016, dok je najkritičnije bilo 2012. Jer su trajale do februara a tada je, podsjeća, direktor bio Lekić. Za jake padavine mora da prođe min 5 dana da bi se izvorišta ojačala. Jutros je novinar sa predstavnikom Vodovoda obišao izvorište Jugošticu i uverio se u slab dotok vode a na prostoru Devete su bili angažovani radnici Vodovoda na otklanjanju kvara na sekundarnoj vodovodnoj mreži.

Po rijecima predstavnika Vodovoda sve vidljive kvarove svakodnevno saniraju međutim postoje gubici u mrezi koji su posledica kvarova koji se ne mogu uociti ,divljih prikljucaka na mrezi i nelegalne potrosnje što sve doprinosi da gubici na vodovodnoj mreži dostižu 70 odsto.

„Da bi domaćinstva imala cjelodnevno snabdjevanje potrebno je da imamo 22 l u sekundi a mi trenutno u bazenu Bogiševac imamo 4 l u sekundi. Situaciju poboljšavamo vodom sa akumalacije Otilovići, koja pumpama iz Podpliješi dolazi na Pliješ, prepumpava se, prerađuje se u taložnicima i spušta se u grad. Tada ta ista voda koja je jednom prošla pumpe dolazi na pumpnu stanicu Podbogiševac i prepumpava se sa dvije pumpe u bazen Bogiševac, ukupno 12 sekundnih litara, što znači da imaju 16 l u sekundi, što znači da su restrikcije neophodne iako pumpe rade 24 sata, kazao je Dragašević dodajući su Guke najnaseljenije gradsko mjesto i da uz ovakvu hidr ološku sliku bazen Bogiševac ne može da podmiri potrebe potrošača.

Dragašević kaže da je od strane Udruzenja vodovoda CG i RCDN pokrenut projekat izmjena cement azbestnih cijevi u CG gdje je potrebno obezbijediti finansijska srsdatva ,dijelom grantom od evropskih fondova a drugi dio kapitalnim budzetom CG. U Pljevljima postoji 24 km azbestnih ciljevi.

Mjeeštani: Lokve u sušnom periodu na Gukama i Devetoj posledica kvara na vodovodoj mreži