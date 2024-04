Dio ulice „Vuka Kneževića“ preimenovaće se u naziv „Husein-paše Boljanića“

Savjet za davanje naziva naselja ulica i trgova prihvatio je predlog Odbora Islamske zajednice u Pljevljima i Bošnjačke stranke da se dio Ulice Vuka Kneževića u centru grada, preimenuje u Ulicu Husein-paše Boljanića. To je “Vijestima” potvrdio predsjednik Savjeta Božidar Jelovac.

Kazao je da će predlog na izjašnjavanje biti upućen Mjesnoj zajednici “Centar”, a konačnu riječ preimenovanju ulice, daće odbornici lokalnog parlamenta na jednoj od narednih sjednica.Jelovac je kazao da će naziv Husein-paša Boljanić dobiti dio Ulice Vuka Kneževića, ispred ulaza u istoimenu džamiju, od raskrsnice kod Skupštine Opštine do raskrsnice sa Glasinačkom ulicom.Husein-paša Boljanić rođen je u pljevaljskom selu Boljanići. U drugoj polovini 16. vijeka zauzimao je značajne državne i vojne položaje u Osmanskom carstvu. Između ostalog bio je sandžakbeg bosanskog i hercegovačkog sandžaka, a zvanje paše dobio je kao namjesnik Egipta (Misira). Kao i mnoge druge istaknute ličnosti Osmanskog carstava i Husein-paša je dio materijalnih i novčanih sredstava zavještio (uvakufio) za opšte korisne namjene u rodnom kraju. Njegovim novcem u Pljevljima podignuta je džamija u centru Pljevalja, a osim nje izgrađen je i karavan-saraj, medresa, han, javna kuhinja.Obrazlažući predlog, Jelovac je kazao da je “u ovim burnim vremenima potrebno da tražimo dobre primjere iz prošlosti, i da na tome gradimo današnjicu i budućnost”.“U Pljevljima postoji jedan određen dio stanovništva, a to su pripadnici muslimanske i bošnjačke zajednice koji doživljavaju Husein-pašu kao svog predstavnika i pošto imamo takvu situaciju, a mi živimo zajedno, smatramo da ti ljudi treba da se ispoštuju i nemamo ništa protiv da jedna ulica ponese ime Husein paše Boljanića, čovjeka koji je silom ili milom otišao u 16. vijeku u tursku vojsku i postao predstavnik te iste vojske koja je silom došla na ove prostore. Pljevljaci islamske vjeroispovijesti poštuju Husein-pašu Boljanićua i po tome što je ostavio bitnu zadužbinu, Husein pašinu džamiju. S druge strane, postoji tvrdnja da je u vrijeme turskog ropstva, i manastir Svete Trojice sačuvan zahvaljujući imenu Husein-paše Boljanića. Poslije velike seobe Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića kada su se turske vlasti svetile pravoslavnim Srbima, od Sarajeva pa do Kosova polja, porušeni su svi manastiri od strane turske vojske(Mileševa Banja kod Priboja, Dobrun, Davidovica, Kumanica i mnogi drugi), a jedinio je ostao sačuvan manastir Svete Trojice. Pravoslavni Srbi su to na lijep vratili odužili 1912. godine kada je ušla vojska Kraljevine Srbije i oslobodila Pljevlja 27. oktobra 1912. godine. Sačuvana je i Husein-pašina džamija i sve druge džamije u Pljevljima”, rekao je Jelovac.Istkao je da sadašnja skupštinska većina u Pljevljima nema namjeru da bilo kome uskraćuje prava.“Moram podsjetiti da je ovaj predlog u Skupštinu stigao još 2016. godine i da ga je tadašnja skupštinska većina koju je činila Bošnjaška stranka sa DPS i SD nikad nije razmatrala”, rekao je Jelovac.Istakao je da je Savjet odbio predlog Organizacije boraca NOR-a da se nekoj ulica u Pljevljima da ime maršala Tita.“To smo odbili jer je nekad glavna ulica u Pljevljima nosila to ime. U međuvremenu ona je ukinuta i ne vidimo potrebu da se opet nekoj ulici u Pljevljima da ime maršala Tita”, rekao je Jelovac.Opštinski odbor Socijaldemokratske partije još 2016. pokrenuo je inicijativu da se glavnoj ulici u Pljevljima vrati nekadašnje ime Maršala Tita, umjesto sadašnjeg naziva Kralja Petra I. Ta partija je organizovala i akciju prikupljanja potpisa peticije za vraćanje nekadašnjeg imena glavne ulice, ali inicijativa se nikada nije našla na dnevnom redu lokalnog parlamenta, iako su iz te partije tvrdili da su prikupili dovoljan broj potpisa za pokretanje inicijative.Ulica Maršala Tita u Pljevljima preimenovana je u Ulicu kralja Petra I, početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme kada je u Pljevljima na vlasti bio jedinstveni DPS. Novica Stanić, koji je u to vrijeme bio odbornik Narodne stranke, ranije je izjavio da je predlog da ulica nosi naziv Kralja Petra dala odbornica DPS-a, sada počivša Ljubica Beba Džaković.

Izvor: Vijesti