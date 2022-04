Direktor Čistoće podučava mlade Demokrate CG logici i apsurdu

Do kraja tekuće godine “Čistoća” će stvoriti uslove za izradu novog cjenovnika koji će biti povoljniji za privrednike, ne zato što su oni u pravu (dokazano u sudskim postupcima suprotno), već kako bismo pristupili izvršavanju svoje zakonske obaveze postepenog usklađivanja cijena komunalnih usluga za pravna I fizička lica do 2025.godine, navodi izvršni direktor “Čistoće” Saša Ječmenica u odgovoru na saopštenje za javnost mladih Demokrata CG savjetujući ih da promjene partiju “jer su od Vas već svi digli ruke”, podučavajući ih “elementarnom logičkom rasuđivanju” , značaju stalnog učenja citirajući prof. dr Miodraga Zeca da je “nastupilo vrijeme osvete loših đaka”, te da je najlakši put do uspijeha kupovina diploma “na krilima prejeftinih političkih glasova dobijenih na potpuno iracionalnoj osnovi”. Pohvalio se da je Čistoća sa ivice propasti 2017.godine za 5 godina dovedena u stabilnu fazu “da je moguće da njom rukovodi bilo ko”, I najavio da će u 2023. prvi put u istoriji lokalne komunalne privrede zatražiti od lokalne samouprave lokaciju za izgradnju stanova za svoje zaposlene.

Prvi čovjek “Čistoće” je svoj politički esej zasnovao na objašnjavanju apsurda omladini Demokrata, ocjenjujući da “pri tom ne razumijete o čemu u stvari I pričate” te je radi javnosti objasnio da “Čistoća” nije jednostrano donosila cijenovnik komunalnih usluga već je isti uputila u skupštinsku proceduru radi davanja saglasnosti , a da je stupio na snagu protokom vremena jer skupština nije otvorila raspravu po tom pitanju jer niko nije pokrenuo inicijativu, a povučen je na inicijativu Demokrata. Za Ječmenicu su “apsolutne neistine” da je došlo do povečanja cijene usluga odvoza otpada jer su cijene iste a za pojedine kategorije korisnika I niže od onih iz 2009.godine, pa pita otkud kritika nakon toliko vremena ističući da je razlika što su sada korisnici usluga svi privredni subjekti , bez izuzetka, i što je određeni broj privilegovanih korisnika izgubio nepropisno date privilegije iz prethodnog perioda. Optužbe o visokim cjenama za privredu i za građane, Ječmenica je ocijenio neznavenim nastupom, ističući da je cijena komunalne usluge za građane daleko ispod cijene koja predstavlja razinu na kojoj bi se izjednačila sa cijenama za privredu, što se po zakonu mora desiti do 2025. godine “radi zastite socijalnog položaja građana”.

Cijenu čistarine zavisi najviše zavisi od površina objekata koja se koristi, a Ječmenicu brine da li svi preduzetnici u Pljevljima uredno prijavljuju svoje površine jer “daleko preciznija baza podataka postoji u kategoriji građani, nego u kategoriji lokalnih preduzetnika” .

“Građani Pljevalja učestvuju u prihodima “Čistoće” plaćanjem čistarine sa oko 20%, lokalni preduzetnici učestvuju u prihodima manjim od 7%. Dakle Vaše saopštenje ide u pravcu da građanima treba povećati učešće na 30% kako bismo lokalnim privrednicima smanjili učešće na ispod 5% ukupnih prihoda”, elaborira Ječmenica, ne navodeći da su ranije građani I privrednici tražili plaćanje otpada po količini odloženog otpada.

U drugom djelu saopštenjja Ječemnica se razmatrao: loše poslovanje lokalnog “Vodovoda” , okrivljujući kadrove Demokrata, gubitak CEDIS-a na kraju prošle godine, rad Termoelektrane, isplatu dividende Rudnika uglja, politiku kadriranja I zapošljavanja. Kao dobro informisan politički kadar vladajuće oopštinske većine Ječmenica se bavio disciplinskim postupkom novozaposlenog kadra Demokrata na Termoelektrani I prouzrokovane štete “jer je jedan novozaposleni član partije iz znatiželje da vidi šta će se desiti pritisnuo “crveno dugme” i ugasio TE Pljevlja bez prethodnih procedura”. . Požalio se na političke opstrukcije državnih institucija prema Čistoći optužujući Zavod za zapošljavanje CG što traži mišljenje resornog ministarstva za raspisivanje oglasa za izbor direktora Grijanjja, optužio je Demokrate da direktno koordinira radom pljevaljske Poreske uprave koja im navodi vrši selektinu i čestu blokadu žiro računa zbog naplate poreskog duga, optužio je Fond za profesionalnu rehabilitaciju invalida da za 12 odsto invalida Čistoće jednostrano obustavlja refundaciju njihovih zarada iz političkih razloga. Naveo je da EPCG duguje Čistoći 250.000 evra oko čega se vodi sudski postupak.

Ječmenica je ocijenio da je Čistoća za kratak period uspijela da promjeni imidž firme I postane jedan od nosilaca razvoja lokalne zajednice, ističući da je “tajna uspijeha Čistoće je što u njoj od 2015. do sada nema Demokrata, niti ljudi koji su spremni da za Vaše lične političke interese rade po Vašim direktivama a suprotno interesu svog preduzeća”.

Saša Ječmenica, foto RTPV