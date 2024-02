DIREKTORKO LEKIĆ, NE GLEDAJTE KAKO DA OTPIŠETE SVOJ DUG ZA ČISTARINU, VEĆ GA PLATITE. A IMATE I OD ČEGA.Neuredne platiše vode DOO “Čistoću”

Tragom informacije da ste na sastanku užeg rukovodstva DOO “Čistoća” 05.02.2024.godine tražili mogućnost da otpišete Vaš dug za odvoz komunalnog otpada koji u trenutku održavanja sastanka iznosi 498,35 €, to Vam se obraćamo zahtjevom da se okanete tog posla I izmirite dug koji imete prema lokalnom preduzeću kojim rukovodite, a koji je u kategoriji 100 najneurednijih korisnika na teritoriji opštine Pljevlja.

Očigledno je I da je zlo vrijeme kroz koje prolazimo dovelo I do toga da najgore platiše I nesavjesni građani počnu zauzimati rukovodeće pozicije u lokalnim preduzećima, te da im je jedan od prvih zadataka kako da otpišu navodno zastarjeli dug koje preduzeće potražuje od njih kao rukovodilaca. prosto je nazamislivo zamisliti Vas kako otpisujete dug, koji očigledno niste plaćali duži vremenski period, dok sa druge strane proganjate penzionere I druge socijalno ugrožene kategorije od kojih tražite da uredno izmiriju komunalije.

No kada ste vi u pitanuju to nas I ne čudi. Vaša primanja na nivou dvočlanog domaćinstva Vas I Vašeg supruga Milana Lekića (doskorašnjeg izvršnog direktora Rudnika uglja AD) od preko 5.500 eura, svakako su daleko ispod crnogorskog prosjeka, I služe za prespajanje kraja sa krajem – te je potpuno normalno da se komunalije ne plaćaju, jer ste računali a I posrećilo vam se da baš vi dođete u poziciju da odlučujete o njihovom otpisu.



Evo prošlo je 6 mjeseci kako rukovodite DOO “Čistoća” Pljevlja, gdje ste mimo zakona odredili sebi najveću platu u lokalnoj samoupravi u iznosu od 1969,22€, a da se niste sjetili da od tog nezakonitog viška izmirite obaveze za čistarinu. Štaviše, gledate kako da isti otpišete bez plaćanja.

U susret najvaljenom povećanju cijena za naše građane od oko 35%, pozivamo vas da najprije vi I član odbora direktora DOO “Čistoća” Ostojić Rajko izmirite Vaša dugovanja u ukupnom iznosu od 900,45 €, pa da nakon toga podnesete ostavke zbog ovakvog stanja sa vašim dugovanjima.

Povećanje cijena skupštini opštine Pljevlja svakako trebaju da podnesu kao predlog neki drugi ljudi koji mogu biti primjer svim građanima Pljevalja kako samo urednim izmirenjem obaveza prema preduzeću mogu očekivati kvaltetno vršenje komunalnih usluga.

OO DPS PLJEVLJA