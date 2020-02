Dirljiv i veličanstven doček hodočasnika u Pljevljima

Suzama, aplauzima, pozdravima dobrodošlice, stotine Pljevljaka dočekalo je, oko 18 sati, šestoricu hodočasnika, na raskrsnici kod Auto škole, praćene stotinama sugrađana i svestenstvom SPC koji su ih dočekali na graničnom prelazu. Prelazkom granice hodočasnici su dočekani u crkvu Sretenje Gospodnje, gdje ih je dočekao sveštenik Slobodan Simić . Svi su zajedno krenuli put grada noseći transparente „Ne damo svetinje“; „Samo sloga svetinje spasava“, „Ako izgubiš ljubav – izgubio si mnogo, ako izgubiš vjeru – izgubio si sve“, trobojke i pjevajući.

Upaljenim svjetlom na telefonima i bakljama dobrodošlice hodošasnici su praćeni domaćinima prošli Bajića sokakom i ušli da se poklone i celivaju svetinju crkve Svete Petke. Sa sjajem u očima, pomažući se i štapovima, na momente teže hodajući, hodočasnici su nošeni na krilima pjesme Pljevljaka sve do crkve Svete Petke.Hiljade Pljevljaka čekalo je ispred crkve da čuje molitvene riječi hrabrih ljudi čiji podvig hodočašća od 500 km budi uzvišena osjećanja, saosjećanja zajedništva i ljubavi.

-Idete od Hrama Svetog Save, onoga koji nas jer prosvetio, do Hrama Vaskrsenja što je cilj svakog hrišćanina. Cilj vašeg hoda sigurno nije da sebe pokažete i proslavite. Cilja vašeg hoda je da probudite svaku uspavanu dušu, da probudite sve one koji još uvijek spavaju. Da probudite svaki uspavani izvor vode, jer vi ste upravo voda živa koja ide i teče kroz Crnu Goru. Zato neka vam je i dalje sretan ovaj put i Bogom blagosloven, rekao je u pozdravnoj riječi sveštenik Borivoje Pantić.

-Ovo večeras je sva naša očekivanja premašilo. Večeras ste nas ubijedili da ste vi upravo ono što naši stari pričaju za vas, najčasniji i jedni od najvećih Srba među Srbima. Čast nam je da hodamo kroz vaš grad. Daće Bog da opet dođemo, daće Bog da se odbranimo i da urazumimo braću i sestre koji su protiv nas da im Bog da snage da shvate da mi njih volimo, da smo mi jedno i da treba zajedno da se borimo za pravdu a ne jedni protiv drugih. Braćo i sestre hvala i od večeras je ovo za mene jedan od najdražih gradova. Krenuli smo iz Beograda 11. februara da pokažemo svima onima koji misle da smo zalutali kao oni, a nismo, da sledimo duh Svetog Save. Zahvaliću se braći i sestrama u Srbiji koji su izlazili na ulice i podržavali nas. Imam čast da vam prenesem njihovu poruku da znate da nismo sami, da ih ima i tamo mnogo koji su uz nas. Đed mi je pričao o Pljevljacima ali đede večeras sam shvatio svaku tvoju riječ , sve si istinu govorio. Pokazali ste da ste najveći među najvećima, hvala vam. Nemam riječi koji bih vam zahvalio. Mi živimo u vremenu kada se borimo za najsvetije naše svetinje, za grobove naših predaka. Koliko sam tužan zbog toga, toliko mi je i čast što mogu da branim istoriju, što mogu da branim svoje pretke ali me jedino boli što to branim od naše braće i sestara koji su zalutali i koji više ne znaju šta rade. Ali daće Bog i Sveta Mati da se jednom sve to vrati i da se urazume naša braća i shvate da mi njih volimo, da mi njih želimo u crkvama sa nama, da se zajedno molimo Svevišnjem i da uvijek budemo rame uz rame sa njima. Hvala vam do neba, prevazišli ste naša očekivanja , rekao je Miloš Ajković.

Pjevate večeras „Ustala je Crna Gora svetinja se branit mora“ ali bih ja tu večeras stao jer taj čovjek ne zaslužuje večeras da se pomene. Svako od vas da je na mom mjestu sigurno bi se zaledio da je pred ovolikim ljudima. Meni je srce puno Pljevlja Bog vam pomogao , rekao je Ognjen Maraš.

Ovo je veličanstveno večeras u Pljevljima, ovo nismo doživjeli nikada a nadamo se da će ovako biti i u našoj Podgorici. Želim samo da vas pozdravim , velike su emocije u meni,i poručim ako damo svetinje onda smo dali sve, živeli rekao je Goran Pajević, hvala ljudi do neba, hvala od srca, svaka čast.

Ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje….. odjekivalo je uglas iz hiljada okupljenih Pljevljaka.

Udara mi srce baš mi udara srce, ja sam Miroslav Antić iz Zemuna i boli me nepravda da nam neko uzima 800 godina našeg hrišćanstva.

-Poželio sam da ideem sa hodčasnicima i krenuo sa braćom mojom, mojim vitezovima, čije majke treba da su ponosne na takvu djecu. Uz put gledam puno takve djece, takvih sinova, koje ne smijemo da ostavimo baz ove istorije i poručimo da ne damo svetinje. Prenosim pozdrave i tople riječi ljudi iz Srbije. Pljevljaci predivni ste i čast mi je što sam došao ovde, rekao je Antić.

Koliko mi je puno srce to riječima ne može da se opiše osmi da bih vas sve pojedinačno zagrlio i poljubio. Braća su sve rekla. Samo želim da vas sve pozovem da budemo istrajni, da se molimo za odbranu naših svetinja da budemo što masovniji na litijama dok cijela Crna Gora ne izađe na ulice i dok dostojanstveno, i kako je Bogu ugodno, ne odbranimo naše svetinje. Mislim da je ovo ujedno veliko vaskrsenje CG i zato ću vas pozdraviti sa Hristos Vaskrse, ne damo svetinje, poručio je Kristijan Kojičić.

-Ja nisam neki govornik ali pokušaću, priije 15 -20 dana krenuo sam odavde sa 17 vitezova na litiju u Bijelo Polje i pozdravljam ih.Hoću da im kažem da mi drago da sam išao sa njima išto mi je bila i priprema da krenem na put a od prošle godine imam iskustvo kada sam sa vašim sugrađaninom Čedom Đačićem išao, 25. Maja, putovali smo 23 dana na Hilandar i prešli 800 km. Znao sam kakva će iskušenja biti sada i sa Milošem sam se čuo i dogovorio da krenemo na hodočašće iz Beograda. Hvala vam na veličastvenom dočeku, istrajmo i ne damo svetinje zajedno, rekao je Aleksandar Babić.

Sugrađani su nudili hranu, sokove, sitne poklone a jedna djevojka je hodočasnicima donijela tortu u obliku trobojke na kojoj je pisalo „Ne damo svetinje“

Noćas hodčasnici odmaraju u Pljevljima a sjutra put Podgorice kreću iz Manastira Svete Trojice.