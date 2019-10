DISCIPLINSKE UMJESTO OBEĆANIH PLATA

Poštovani sugrađani ,

Juče smo dobili informaciju da je protiv pet radnika D.O.O. „Grijanje“ – Pljevlja koji su odbili da izvrše radne zadatke u periodu od 5. do 8. oktobra pokrenut disciplinski postupak. Razloge zbog kojih smo tako postupili u prethodno navedenom vremenskom periodu smo ranije saopštili i ne bismo javnost opet opterećivali našim mukama. Narodna „obećanje ludom radovanje“ se još jednom pokazala tačnom.

Samovolja i bahatost v.d. direktora, Miloša Kovačevića, prešla je crvenu liniju i „udarila“ na donji prag ljudskog dostojanstva. Ovim putem ga javno pitamo: čime možete uplašiti radnike koji nisu primili deset plata? Kako ste se se osjećali u trenutku kada ste nas pozvali da potpišemo rješenja o pokrenutom disciplinskom postupku; da li ste u tom trenutku, gospodine v.d, stali ispred ogledala? Da li Vam je namjera bila da nas do kraja ponizite? Nije li dovoljna kazna to što nam dugujete deset zaostalih plata? Evo, ako vjerujete, stidimo se mi zbog Vas. Za sada ne znamo da li izvršavate nečiju naredbu ili ste se toliko odvažili pa sve radite svojevoljno. Izražavamo sumnju da sve radite svojevoljno jer smo saznali da se Predsjednik Odbora direktora, Dragoljub Mazalica, čudu nije mogao načuditi kad je za to juče saznao. Ovom prilikom i njega pozivamo da javno saopšti da li smo u pravu ili ne. Pretpostavljamo da ni gradonačelnik Igor Golubović o svemu ovome, po starom običaju, nije bio informisan, jer je zakazan sastanak predstavnika radnika, uprave firme i gradonačelnika za ponedjeljak, 28. X 2019. kada se i miholjsko ljeto bliži kraju.

U najkraćem želimo da informišemo javnost o datim ali neispunjenim obaćenjima.

Obećali su da će plate davati na mjesečnom nivou . Ta „redovna“ plata trebala je biti isplaćena 13. ovog mjeseca. Prvo su obećali da će biti do prošlog petka, zatim u prošli ponedjeljak, pa na kraju do ovog petka. Otprilike opet 45. dan kako je bilo i prije.

Obećali su da će pronaći modalitet oko isplate zaostalih zarada . Na prošlom sastanku, uvaženi v.d. direktora nas je pitao: „Šta je vama cilj? Je li vama cilj da vam se sad isplati šest plata?" Bili smo zatečeni pitanjem, ali smo odgovorili da nam to nije cilj, već da nam je cilj da nam se isplate sve zaostale zarade. Mi ne znamo da li gospodin Kovačević zna da postoje i takve firme u kojima je normalno da radnici za svoj rad na kraju mjeseca prime platu. Vjerovali smo da će nam v.d. direktora predložiti model za isplatu zaostalih plata, kako je i dogovoreno na sastanku sa gradonačelnikom, ali njegov model se svodi na to da „nema para" pa ga ovom prilikom javno pitamo: gdje su pare?

Obećali su dobru komunikaciju između firme i Opštine. Bili smo zapanjeni činjenicom da v.d. direktoa ne zna koje je povlastice Opština ustupila preduzeću. Na sastanku nam je rekao da on o tome pojma nema. Eto kako izgleda njihova komunikacija i zalaganje za rješenje ovog problema.

Kao što vidite poštovani građani Pljevalja. Sve obećanje do obećanja. Ovom prilikom želimo da izdvojimo tehničkog drektora Jasmina Čelebića koji se, pored nas radnika, jedini istinski trudi da ovdje stvari krenu na bolje, ali izgleda da je džaba i njemu i nama. Ovom prilikom ga javno pozivamo da stane na stranu radnika i da nam da podršku. Da bude čovjek.

Ispoštovali su naš zahtjev za smjenu poslovođe, ali od njegove suspenzije se ne živi. Protiv njega firma nije htjela da pokrene disciplinski postupak iako se sumnjiči da je otuđio određenu količinu uglja namjenjenu kotlarnici o čemu smo ranije i pisali.

Naša sudbina kolko je sjutra zadesiće i ove radnike koje su honorarno angažovali i ovom prilikom pozivamo i njih da nam javno pruže podršku.

Milošu Kovačeviću ovom prilikom poručujemo da ga se ne bojimo i da nas je ovim disciplinskim mjerama još više ujedinio i stavio nam do znanja da smo svi u „istom košu“. U međuvremenu ćemo se obratiti nadležnim sindikalnim organizacija koje su već informisane o svemu ovome i već su izrazili spremnost da nam do kraja pruže punu podršku, jer, ovdje se više ne radi o življenju, već o preživljavanju.

Poštovani građani, žalimo što je do ovoga došlo, ali želimo unaprijed da Vas informišemo da će naše dalje aktivnosti isključivo zavisiti od sastanka sa gradonačelnikom Opštine koji je zakazan za ponedjeljak, a pošto je već pokrenut disciplinski postupak protiv nas, ne isključujemo mogućnost potpunog prestanka rada.

Radnici ptotiv kojih je pokrenut disciplinski postupak su:

Petar Starčević Jovan Jović Milivoje Roćen Predrag Topović Mileta Bjeković

Sve kolege iz pogona kotlarnice su nas odmah podržali i takođe zahtijevaju da se i protiv njih pokrene disciplinski postupak:

Munir Redžović Milenko Krstonijević Radoje Lekić Behudin Kaljić Duško Božović Predrag Bujak Milan Leovac

Napominjemo da je naš kolega Danilo Cmiljanić ranije suspendovan.

Prema saznanjima Dana proteklih dana u pljevaljskom DPS-u su angažovani najpouzdaniji partijski pravnici da iznađu rješenje kako bi zaposleni u Grijanju bili kažnjeni jer su pokazali neočekivano jedinstvo. U pljevaljskom DPS-u strahuju da bi se i u drugim lokalnim preduzećima, zbog izuzetno lošeg stanja, mogle desiti slične pobune, pa smatraju da na vrijeme treba razbiti radničko jedinstvo zbog čega je i pokrenut disciplinski postupak protiv pet a ne protiv svih radnika.