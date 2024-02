Đaci već trpe štetu, što prije ih vratiti u klupe

Učenike je potrebno što prije vratiti u školske klupe kako bi šteta koju trpe bila smanjena na najmanju moguću mjeru, poručila je u izjavi za RTCG zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković. Ona navodi i da nadoknađivanje škole tokom radnih subota nije rješenje.

zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković (Foto: RTCG)

Mijušković kaže da se očekivao dogovora Sindikata prosvjete i resornih ministarstava, kako do štrajka ne bi došlo.

“Jedan broj škola je u štrajku, jedan broj škola nije u štrajku, a jedan broj škola se trudi da od kadra koji nije u štrajku organizuje nastavu, što je izuzetno teško. Ono što se meni čini da bi trebali svi zajedno da izvučemo pouke i da hitno reagujemo jeste da se šteta, koja će svakako nastati po djecu, smanji na što manju mjeru. Upravo je dogovor bio nešto što je trebalo da šalje i djeci poučne poruke da se svaki problem rješava uz pomoć dogovora, a ne bilo čijim jednostranim odlučivanjem”, poručuje Mijušković.

Ona kaže i da kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ne želi i ne može da presuđuje u ovom slučaju, ali ono što je očigledno, kako dodaje, jeste da dogovora kvalitetnog nije bilo.

“Ono na što mi sugerišemo jeste hitno preduzimanje mjera kako bi se štete po djecu i obrazovanje u cijelosti svele na što manju mjeru. Štete će svakako biti. Naše djeca svakog dana trpe neku štetu”, poručila je Mijušković.

Podsjeća, da je upravo država ta koja stvara uslove za obrazovanje, od toga kakav ćemo nastavni kadar imati do toga da li će taj kadar biti zadovoljan, ili će pro forme održavati časove.

Među brojnim problemima u prosvjeti Mijušković navodi loše rezultate naših đaka na testiranjima, prebukirane, pa i neuslovne škole.

Podsjeća da je kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i u vrijeme korone ukazivala da onlajn nastavu treba regulisati na potpuno drugačiji način.

“Onlajn nastave nema definisane u zakonu, a upravo bi to, kao što i mnoge druge zemlje koriste taj model, mogao biti model za niz vanrednih situacija koje se dogode. Mi smo u prošloj godini imali velike izostanke zbog dojava o bombama. Ti su časovi svakako propušteni. Da li su se tokom nastave na kvalitetan način oni nadoknadili i to postoja upitno. Dakle suština jeste da će nekih ekscesnih situacije uvijek biti, ali sistem mora da ima kvalitetan odgovor na ono što jesu rizici kako bi se šteta što prije sanirala”, zaključila je Mijušković.

Ona navodi i da nadoknađivanje škole tokom radnih subota nije rješenje.

“Ni to nije dobar model. Na to smo ukazivali i tada. Nije to bio dobar model ni kada se zbog turističke sezone pomjerao školski kalendar. Dakle treba što prije sjesti, dogovoriti se ne ulazimo u to kakav će to dogovor biti, ali djecu treba što prije vratiti u školske klupe, jer tamo im je mjesto”, zaključila je Mijušković.

Izvor-rtcg