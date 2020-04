Djeca iz autističnog spektra i osobe koje koriste invalidska kolica mogu da izlaze po sat vremena i kad je zabranjeno

NOVE MJERE NKT ZA ZARAZNE BOLESTI

Djeca sa poremećajima iz autističnog spektra i osobe koje koriste invalidska kolica mogu od danas boraviti na javnim površinama, najviše sat vremena dnevno, i za vrijeme zabrane kretanja zbog koronavirusa.

Sa njima mora biti i jedna osoba u pratnji, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 5 sati, i subotom i nedjeljom od 13 do 5 časova narednog dana. U terminima kada se ne primjenjuje zabrana kretanja, za ovu djecu i osobe, važe pravila kao za sve. Podsjećamo, da je zabranjen boravak od 5 do 19 sati djeci mlađoj od 12 godina osim ako su ja jednim roditeljem, starateljem, usvojiocem, hraniocem ili dr. punoljetnim člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere od najmanje 2 metra udaljenosti od drugih osoba.

Nacionalno tijelo za zarazne bolesti Vlada Crne Gore usvojilo je nekoliko novih privremenih mjera protiv širenja novog koronavirusa među kojima je i ova.

Udruženje Roditelji zatražilo je prošle sedmice od Nacionalnog koorinacionog tima, a zbog svakodnevnog obraćanja roditelja djece sa smetnjama u razvoju posebno sa autizmom, da se razmotri mogućnost uvođenja izuzetka za njih od zabrana izlaka vikendom. Objašnjeno je da ova djeca osim što nemaju tretmane, imaju velikih problema sa prihvatanjem promjena rutina i njihov život je dodatno zakomplikovan, baš kao i njihovih roditelja.

izvor: roditelji.me