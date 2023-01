ĐOKOVIĆ JE ŠAMPION AUSTRALIJAN OPENA – IZ INATA! Melburn se poklonio KRALJU TENISA! Veličanstveni Novak ispisao istoriju!

Pravda je spora, ali dostižna – Novak Đoković je šampion Australijan opena!

ĐOKOVIĆ – CICIPAS 6:3, 7:6, 7:6

Srpski teniser je osvojio jubilarnu 10. titulu na Otvorenom prvenstvu Australije, pošto je u velikom finalu ubedljivo savladao grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa 3:0 (6:3, 7:6, 7:6).

Pre godinu dana u Melburnu Novak je doživeo najveće poniženje u životu. Na pravdi boga izbačen je sa Australijan opena i deportovan iz zemlje kao najveći kriminalac, ali nije dozvolio da ga to slomi. Vratio se uzdignute glave i servirao osvetu kakva se ne pamti! Naterao je Australijance da se „pokriju po ušima“ i poklone teniskom kralju!

Novak je trijumfom u Melburnu ispisao nove stranice teniske istorije. Osvojio je 22. Grend slem trofej i tako se izjednačio se sa Rafaelom Nadalom na vrhu večne liste.

I to nije sve… Trijumf mu je doneo dodatnih 2000 poena i povratak na prvo mesto na ATP listi. Dakle, u ponedeljak će veličanstveni Srbin započeti rekordnu 274. nedelju na teniskom tronu.

Posle nešto manje od tri sata igre Đoković je srušio snove Cicipasu, koji je ostao bez prvog Grend slem trofeja i prvog mesta na ATP listi. Sve mu je uzeo surovi Novak!

Čas tenisa održao je Novak Cicipasu u prvom setu. Sjajno je servirao, fenomenalno se kretao, crtao po terenu i diktirao igru od prvog do poslednjeg gema. Do ključnog brejka Novak je stigao u četvrtom gemu. Pojačao je pritisak, sjajno riternirao i nakon odličnog forhenda stigao do prilike za brejk. Cicipas pod pritiskom pravi duplu servis grešku i Novak stiže do 3:1. U nastavku je suvereno čuvao prednost i nakon samo 36 minuta igre stigao do prednosti (6:3).

U drugom setu, druga priča. Novak se malo povukao u drugom setu, izgubio je oštrinu koju je imao, a Cicipas je zaigrao znatno agresivnije i to autmatski odrazilo na sam rezultat. Vodila se žestoka borba od prvog do poslednjeg gema. Cicipas je sigurno osvajao svoje servis gemove, a u 10. je imao i set loptu, ali je Novak uspeo da se izvuče iz neugodne situacije i u nastavku izbori taj-brejk. Novak je bolje otvorio taj-brejk, poveo je sa 4:1 i delovalo je da će rutinski završiti posao, ali Cicipas osvaja tri vezana poena i dolazi do izjednačenja 4:4. Ipak, u nastavku Nole pravi novi mini-brejk, a zatim osvaja dva napeta poena i dolazi do velikih 2:0 u setovima.

Pravi šok usledio je na startu trećeg seta. Potpuno neočekivano Cicipas prvi put na meču oduzima servis Đokoviću i dolazi do prednosti od 1:0. Međutim, Novak već u narednom uzvraća istom merom.

Izvor-kurir rs