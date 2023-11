ĐOKOVIĆ U FINALU PARIZA! NESTVARNA POBEDA: Novak jači od bolesti i Rubljova! Posle preokreta stigao do novog meča za titulu

Najbolji svetski teniser Novak Đoković igraće za sedmu titulu na mastersu u Parizu.

Posle tri sata i jednog minuta Đoković je u sjajnom polufinalu savladao Andreja Rubljova posle preokreta sa 2:1 (5:7, 7:6 (7:3), 7:5).

Novak će u nedelju od 15 časova igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova za novu titulu.

Bio je ovo neverovatan meč. Novak je od početka bio u problemu, bilo je vidiljivo da je stomačni virus uzeo danak.

Mučio se Đoković fizički, nije uspevao da parira Rusu, pa ga je to koštalo prvog seta. Rubljov je u 12. gemu napravio brejk i dobio taj deo igre.

Novak se malo podigao u drugom setu, ali iz četiri prilike nije uspeo da napravi brejk.

Set je ušao u taj-brejk, gde je Novak bio dominantan i dobio taj deo igre sa 7:3.

Ni u trećem setu nije bilo brejka sve do 12. gema. Pri rezultatu 6:5 na servis Rubljova srpski as je odigrao fantastično odbranu u nekoliko poena i stigao do brejka koji mu je omogućio i konačan trijumf.

Izvor-kurir.rs