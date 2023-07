Đokovićev put ka vječnosti: Pet velikih nizova nepobjedljivosti

Novak Đoković danas igra svoje rekordno 46. grend slem polufinale, u koje ulazi sa 33 vezane pobjede na Vimbldonu i čak 44 na centralnom terenu. Trenutno se nalazi na 26 vezanih pobjeda na grend slem turnirama, peti takav niz od 20 i više trijumfa u karijeri punoj rivala koji važe za najveće legende tenisa.

Novak Đoković (foto:tviter)

U kakvoj zlatnoj eri tenisa je Đoković uspio da dominira uz obaranje svih mogućih rekorda i kakve velesile od protivnika je imao kao konkurenciju, najbolje govori nestvarni podatak da su od prethodnih 78 odigranih grend slem turnira od Vimbldona 2004, čak 76 puta se u polufinalu nalazili Đoković, Nadal ili Federer. Jedina dva puta kada se to nije desilo bilo je na US openu 2020. i 2021, prvi put Đoković je bio diskvalifikovan sa turnira, dok sljedeće godine nije mogao učestvovati. Dodajmo tu i niz drugih tenisera iz više generacija sa koijma je Đoković vodio bitke i postaje jasno koliki je u stvari uspjeh srpskog tenisera, a još impresivnija je činjenica da je i dalje na najvišem nivou forme, koji traje više od 12 godina.

2011. bila je godina uspona Novaka Đokovica, i stvaranje tenisera kakvog danas poznajemo. Do početka 2011. srpski teniser nalazio se na brojci od samo jedne grend slem titule (Australija 2008.), dok je danas najbolji u istoriji po tom pitanju i upravo na Vimbldonu juri svoju 24. titulu i poboljšanje sopstvenog rekorda. Od početka te godine skor u međusobnim duelima protiv glavnih rivala u trci za najboljeg ikada je 23-13 protiv Nadala i 22-10 u duelima sa Federerom, na čiju je karijeru na dotadašnjem nivou stavio tačku spektakularnom pobjedom na Vimbldonu 2019, nakon što je spasio dvije meč lopte protivnika u iscrpljujućem petom setu. U posljednjih devet godina skor 17-4 u grend slem finalima. Apsolutna dominacija i neprikosnoven na vrhu kao najbolji ikada.

Nego, krenimo redom…

Vimbldon 2011-Rolan Garos 2012: 27 pobjeda

Nakon osvajanja Dejvis kupa sa reprezentacijom Srbije na kraju 2010. godine Đoković je naređao 43 pobjede na startu sljedeće, osvojio Australijan Open sa samo jednim izgubljenim setom (u drugom kolu), takođe dominirao na nizu turnira na betonu i šljaci. Fenomenalno je igrao na Rolan Garosu, ali kao i sa svakim nizom morao je jednom doći kraj, duel sa Federerom u polufinalu i poraz 3:1 koji ga je spriječio da dođe do prvog mjesta na ATP listi. To je ujedno bio i jedini poraz od Nadala i Federera u toj godini, imao je 10-1 skor protiv njih dvojice u 2011.

Australija 2011. (foto: Guliver)

Nakon Rolan Garosa ubrzo je počeo i treći grend slem sezone Vimbldon, ujedno sa njime počeo je i prvi veliki niz pobjeda srpskog tenisera na grend slem turnirima. Đoković je u polufinalu pobijedio Vilfreda Congu sa 3:1 u setovima, čime je prvi put u karijeri došao do pozicije broj jedan na ATP listi, prekinuvši niz Nadala i Federera koji su čvrsto držali vrh poretka sve od početka 2004. godine. Pobjedom je ujedno zakazao duel u finalu sa do tada prvoplasiranim na ATP listi i braniocem titule Rafaelom Nadalom. Ovo je bilo njihovo peto finale na velikim turnirima u 2011, iz prethodna četiri kao pobjednik je izašao srpski teniser. Međutim, na prehodnih pet susreta na grend slem turnirima Nadal je u svakom od njih došao do pobjede. Ovoga puta bilo je drugačije, ubjedljivom i sigurnom igrom Đoković je došao do pobjede 3:1 i do svoje prve titule na Vimbldonu, ujedno prekinuvši Nadalov niz od 20. pobjeda na ovom turniru, na kojem više nikada u karijeri nije došao do finala. Dan nakon osvajanja Vimbldona Novak je zvanično postao prvi put u karijeri broj 1 na ATP listi, kasnije će postati apsolutni rekorder u tenisu po broju nedjelja na prvom mjestu, čak 389 do sada.

Prvi put broj 1. (foto:tviter/usopen)

Na US openu Đoković je prvi put ušao u neki grend slem kao vodeći na svjetskoj listi. U polufinalu ga je čekao drugu godinu u nizu stari poznanik Rodžer Federer. Kao i prethodne sezone ishod je bio isti, pet setova, preokret Đokovića uz spasavanje dvije meč lopte zaredom na servisu protivnika u finalnom setu i zakazivanje duela u finalu sa Rafaelom Nadalom. Interesantno je kako je Đoković kritikovan zbog mentalne snage u duelima sa Federerom do 2011, da bi upravo mentalna snaga postala njegov najjači adut u nastavku karijere, kategorija u kojoj mu nema ravnog. Do pehara na US openu Novak je došao bez većih problema u meču sa Nadalom 3:1, postavši prvi put najbolji na turniru u Americi. Njegov četvrti grend slem i drugi u nizu.

Na početku 2012. Đoković je startovao godinu sa dva epska meča na Australijan Openu. Prvo u polufinalu sa Endijem Marejom, pet setova, četiri sata i 50 minuta igre i na kraju pobjeda 3:2. U finalu dobro poznato lice, Rafael Nadal, koji je tada imao niz od šest izgubljenih duela zaredom od Novaka Đokovića. Dva najbolja tenisera svijeta u tom trenutku pružili su nam meč za sva vremena. Najduže finale po trajanju ikada na jednom grend slemu, pet sati i 53 minuta žestoke borbe iz koje je kao pobjednik izašao Novak Đoković u pet setova. U ključnom petom setu imao je brejk zaostatka i gubio 4:2, da bi kao pravi šampion došao do preokreta i pobjede sa 7:5 u gemovima. Pamti se scena kada su oba tenisera morala zbog iscrpljenosti da sjede na stolicama tokom završne ceremonije.

Niz od 27 pobjeda na grend slem turnirima došao je do kraja 11. juna 2012. u finalu Rolan Garosa kada je Rafael Nadal došao do svoje sedme titule u Francuskoj pobjedom nad Novakom 3:1. Prije finalnog meča Đoković je u polufinalu bio bolji od Rodžera Federera sa 3:0 u setovima, obezbijedivši svoje prvo finale na RG i priliku da drži sva četiri grend slem turnira u svojim rukama. Na kraju do toga nije došlo, ali tokom sljedećeg niza pobjeda ta prilika će biti ostvarena.

Vimbldon 2015-Vimbldon 2016: 30 pobjeda

Mogao se ovaj niz i značajno ranije početi računati i biti još imresivniji. Generalno 2015. za Novaka ostaće upamćena kao najbolja sezona jednog tenisera u istoriji ovog sporta. Držao je poziciju broj jedan tokom svih 52. nedjelje u godini, osvojio šest masters turnira, a takođe je imao i 15-4 međusobni skor sa ostatkom tadašnje velike četvorke. Protiv Nadala 4-0, Mareja 6-1 i Federera 5-3. Đoković je odlično započeo sezonu osvojivši petu titulu na Australijan Openu pobjedom nad Endijem Marejem u četiri seta. Na Rolan Garosu je u četvrtfinalu izbacio petostrukog uzastopnog šampiona Rafaela Nadala i to relativno lako 3:0 u setovima, u polufinalu Mareja u pet setova, da bi ipak Vavrinka u finalu prekinuo seriju pobjeda. Đokovića to nije previše poremetilo i ubrzo nakon toga ušao je u svoj drugi veliki niz nepobjedljivosti na grend slem turnirima, najduži u dosadašnjoj karijeri.

Na Vimbldonu Novak do finala nije imao većih problema osim duela sa Kevinom Andersonom, kada je morao da se vrati iz dva seta zaostatka. U finalu smo gledali revanš iz prethodne godine kada je Đoković u pet setova bio bolji od Rodžera Federera. Kao i prošle godine Federer je jurio svoju rekordnu osmu titulu na Vimbldonu, ali i ovoga puta morao je da odloži slavlje jer je srpski teniser ponovo bio bolji, ovoga puta u četiri seta. Pobjedom u finalu Đoković je došao do svoje treće titule na Vimbldonu i devetog grend slema u karijeri. Takođe, prvi put nakon 2011. uspio je da osvoji više grend slem titula u jednoj godini, što je bilo odlično predskazanje za niz koji će uslijediti.

Finale Vimbldona 2015. (foto: Guliver)

Na US openu te godine Đoković je u polufinalu savladao branioca titule Marina Čilića u tri seta i u finalu ponovo za rivala imao Rodžera Federera. Đoković je pobijedio 3:1 za tri sata i 20 minuta igre i došao do 10. grend slema u karijeri. Ostaće upamćen podatak da je Federer imao čak 23 brejk prilike u meču, od kojih je iskoristio samo 4. Sa druge strane Đoković je realizovao 6 od svojih 13 prilika. Godinu u kojoj je osvojio tri gren slem titule i igrao jedno finale Novak je zaključio na najbolji način još jednom pobjedom nad Federerom tokom finala završnog ATP turnira u Torinu.

Sljedeća godina nastavljena je u pobjedničkom ritmu na Australijan openu, gdje je došao do svoje 11. grend slem titule u karijeri. Polufinalni duel protiv Rodžera Federera ostaće upamćen strahovitim početkom srpskog tenisera u prva dva seta (6:1, 6:2) koja su kombinovano trajala samo 52 minuta. Na kraju je Novak došao do pobjede 3:1 i po prvu put preuzeo vođstvo u međusobnom skoru protiv Federera (23:22 u tom trenutku). U finalu Endi Marej nije imao odgovor na igru svog protivnika, tako da je Đoković u tri seta došao do svoje šeste titule u Australiji.

Na Rolan Garosu došao je vrhunac niza i dugo željeni pehar. Đoković do finala u kojem ga je čekao Endi Marej nije imao većih problema. U samom finalnom meču Marej je došao do prvog seta, ali je nakon toga pregažen u naredna tri seta od strane srpskog tenisera. Đoković je svojom prvom titulom na Rolan Garosu došao i do vlasništa svih grend slem titula u tom trenutku, prvi kome je to pošlo za rukom nakon Roda Lejvera 1969. Takođe je osvajanjem turnira uspio da dođe do brojke od 16 950 poena na ATP listi, najviše u istoriji.

Niz od 30 pobjeda do kraja je došao skroz neočekivano u trećem kolu Vimbldona, kada je Amerikanac Sem Kveri napravio iznenađenje. Meč je obilježen sa nekoliko odlaganja zbog kiše i igrao se tokom dva dana. Ovo je bio prvi put još od Rolan Garosa 2009. da Novaka nismo gledali barem u četvrtfinalu nekog grend slema.

Vimbldon 2018-Rolan Garos 2019: 26 pobjeda

Nakon niza od pet lošijih nastupa na grend slem turnirima u kojima su izostali plasmani dalje od četvrtfinala, kao i prethodne pauze zbog povrede lakta, Đoković se vratio pobjedničkoj seriji 2018. na Vimbldonu. U polufinalu smo gledali još jedan od epskih duela između njega i Rafaela Nadala, iz kojeg je kao pobjednik nakon dva dana borbe izašao srpski teniser u pet setova i pet sati i 15 minuta igre. U finalu nije imao većih problema sa Kevinom Andersonom kojeg je pobijedio sa 3:0. Povratak na veliku scenu u pravom stilu, 13. GS titula i četvrta na Vimbldonu.

Nakon težeg starta na US openu Đoković je kako je turnir odmicao hvatao ritam i do finala više nije izgubio niti jedan set. U finalu je takođe bio perfektan, pobijedivši Huana Martina Del Potra 3:0 u setovima. Svojom 14. titulom se izjednačio sa Pitom Samprasom po broju GS titula, a takođe je došao i do 3. mjesta na ATP listi, da bi konačno nakon dvije godine povratio prvo mjesto na listi tokom mastersa u Parizu.

Đoković je dominantnom pobjedom nad Nadalom u tri seta došao do svoje rekordne sedme titule u Australiji, ujedno i 15. grend slem titule. Od tog trenutka jedino su Federer i Nadal bili ispred njega na vječnoj listi. Naravno i to se u budućnosti promijenilo.

Niz od 26 pobjeda prekinut je na Rolan Garosu od strane Dominika Tima, polufinalni meč od pet setova koštao nas je još jednog finala između Đokovića i Nadala.

Australijan open 2021-US open 2021: 27 pobjeda

Nakon godine pandemije, izbacivanja sa US opena zbog loptice koja je pogodila linijskog sudiju, Đoković je ušao u 2021. i Australijan open kao osmostruki šampion i branilac titule. Put do finala nije bio lak, prije svega meč sa Tejlorom Fricom u trećem kolu koji je išao do pet setova. U polufinalu i finalu je pobijedio dvojicu Rusa- Karaceva i Medvedeva, oba u tri seta, osvojivši svoju devetu titulu u Australiji i 18. grend slem trofej.

Na Rolan Garosu Đoković je došao do svoje druge titule na turniru i 19. ukupno na GS turnirima, sada sa samo jednom zaostatka za Nadalom i Federerom. Titulom je postao jedni u open eri sa po barem dva trofeja na četri glavna turnira u sezoni, kao i prvi teniser koji je osvojio grend slem u kojem se dva puta vraćao iz dva seta zaostatka. Prvo protiv Musetija u osmini finala i na kraju protiv Cicipasa u finalu. Turnir je obilježila i velika pobjeda protiv Rafaela Nadala u epskom duelu u četiri seta koji je trajao četiri sata i 11 minuta. Ovo je ujedno bio i jedini poraz Nadala u njegovih 14 polufinalnih duela na RG.

Na Vimbldonu Đoković je došao do svoje 20. grend slem titule u tom trenutku, izjednačivši se na vrhu sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Na čitavom turniru izgubio je samo dva seta, uključujući uvodni u finalu protiv Matea Beretinija.

Prilika za godišnji slem i vođstvo na vječitoj listi se ukazala na US openu, ali nakon pobjede od pet setova u polufinalu protiv Aleksandra Zvereva, u finalu se Danil Medvedev pokazao kao nepremostiva prepreka i u tri seta došao do svog jedinog GS trofeja u karijeri do sada.

Možda je godišnji slem izostao, ali 2021. će se pamtiti po mnogim rekordima. Đoković je postao najbolji teniser ikada po broju nedjelja na vrhu ATP liste, oborio je rekord po broju prvih mjesta na kraju godine, postao je takođe teniser sa najviše masters titula ikada, uz druge brojne rekorde.

Vimbldon 2022- U toku i dalje: 26 pobjeda i traje

Početak 2022. nije krenuo nimalo lijepo za Novaka Đokovića. Nakon što je dobio izuzeće kako bi mogao da nastupi na Australijan openu, tamošnja vlada odlučila je da mu otkaže gostoprimstvo i ukine vizu, iako je prvobitno sud odlučio u korist srpskog tenisera. Nakon toga Đoković je morao da napusti zemlju, a trofej je na kraju pripao Rafaelu Nadalu koji je iskoristio odsustvo najboljeg tenisera svijeta i došao do svoje rekordne 21. GS titule.

Odbrana titule na Rolan Garosu išla je u pravom smjeru, do četvrtfinalnog duela sa Nadalom Đoković nije izgubio niti jedan set. Međutim, u meču koji je trajao preko četiri sata Španac je izašao kao pobjednik u četiri seta, na kraju je došao i do svoje 14. titule u Parizu i 22. ukupno na grend slem turnirima. Srpski teniser je takođe nakon neuspješne odbrane titule ostao bez prvog mjesta na ATP listi.

Prošlogodišnje finale (foto: Guliver)

Kakav mentalni džin je Novak Đoković pokazao nam je nakon svih teških momenata sa kojima se morao nositi u prethodnih nekoliko mjeseci te godine. U susret Vimbldonu dočekala ga je vijest da se poeni osvareni na njemu neće računati na ATP listi zbog odluke turnira da ne dozvoli ruskim sportistima učešće. To je značilo da će Đoković kao branilac titule nakon turnira ostati bez 2000 poena i ispasti van top 5 najboljih tenisera svijeta. Ipak, lista je jedno, teren je drugo. Đoković je došao do svoje sedme titule na Vimbldonu i 21. ukupno na grend slem turnirima. Najviše problema imao je protiv današnjeg rivala u polufinalu Janika Sinera, protiv koga je morao da se vraća iz dva seta zaostatka. U finalu je prvi put u karijeri savladao Nik Kirjosa u četiri seta i osvojio turnir četvrti put zaredom.

Nakon što nije mogao da nastupi u Americi zbog pravila o ulasku u zemlju, početkom ove godine uslijedio je povratak u Australiju. Na prošlogodišnje događaje Novak im je pružio najljepši odgovor, došao je dominantno do svoje 10. titule na turniru i izjednačio se sa Nadalovih 22. na vječnoj listi. Pobjedom u finalu protiv Stefanosa Cicipasa 3:0, došao je i do rekordne 28. uzastopne pobjede na ovom turniru, kao i povratka na prvo mjesto na ATP listi.

Na Rolan Garosu došlo je do novih obaranja rekorda. Đoković je bio siguran tokom turnira i u polufinalu ga je čekao Karlos Alkaraz, nova zvijezda „bijelog sporta“. Mnogo su smatrali Alkraza favoritom, međutim, šampion kakav je Novak Đoković nikada se ne smije podcijeniti. Dva majstora ove igre pružili su nam spektakularan tenis, ali je na kraju prevagnuo srpski teniser u četiri seta, iskoristivši svoju elitnu pripremljenost protiv mladog španca koji se nakon drugog seta mučio sa grčevima. U finalu je Đoković bio bolji od Kaspera Ruda u tri seta, osvojivši svoju treću titulu u Parizu i rekordnu 23. ukupno na grend slem turnirima. Pobjedom je postao najstariji šampion u Parizu ikada sa 36 godina i 20 dana, a takođe je postavio rekord sa barem tri titule na svakom od najvećih teniskih turnira.

23. titula (foto: Guliver)

Niz je i dalje aktivan na trenutno aktuelnom Vimbldonu. Đoković godinama dominira u Londonu, posljednje četiri godine osvajao je titulu, ima trenutno 33. pobjede zaredom na turniru, a takođe je posljednji put izgubio na centralnom terenu 2013. od Endija Mareja. Najbolji pokazatelj dominicije ogledao se u tome da je prije početka turnira Đoković imao 86 pobjeda na Vimbldonu, dok je ostatak top 20 bio iza njega na brojci 85. Do svog rekordnog 46. grend slem polufinala je došao bez značajnih problema, a u njemu će ga čekati Janik Siner, najteži rival sa prošlogodišnjeg turnira. Ovo će biti 401. meč srpskog tenisera na GS turnirima, i juriće svoju 354. pobjedu. Ostale su još dvije stepenice do 24. titule, fokus na terenu je sada najbitniji kako i sam Đoković kaže, a za razmišljanje o rekordima će biti vremena.

Međutim, ukoliko Srbin uspije da dođe do svoje 24. titule, na US openu imaće priliku da postigne godišnji slem, što mu nije pošlo za rukom 2021, a dobro znamo da Novak uvijek na kraju dođe do svih mogućih rekorda, koliko god pokušaja trebalo i kakva god prepreka mu otežavala put ka njima.

Osvajanjem Vimbldona takođe bi imao 28. vezanih pobjeda na grend slemovima, tako da bi u Americi uz godišnji slem jurio i sopstveni rekord od 30. uzastopnih pobjeda iz 2016. Kada je Novak u pitanju sve je moguće, a njemu ostavljamo da na terenu nastavi sa ispisivanjem istorije.

Izvor-rtcg