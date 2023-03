Bogatija i pravednija Crna Gora, državno dostojanstvo i slobodno društvo – to su moji prioriteti



Podgorica – Bez smišljanja dugačkih uvodnika, odmah smo pitali Gorana Danilovića, predsedničkog kandidata Ujedinjene Crne Gore, da li se plaši da bi izborna trka sedam kandidata za predsednika Crne Gore mogla da „vrati u sedlo” lidera DPS-a Mila Đukanovića.

„Đukanović je prošlost i strah od njega je nerealan. Istina je da se ’naša vlast’ nije proslavila u minule dve godine i nešto, ali ljudi ne žele povratak na staro, one koji hoće da trajno ostanemo u rovu i da nikada ne pokušamo drugačije i bolje od ovoga. Sadašnje lice naše pobede nije ono koje nam je ozario narod, svojom izbornom voljom od 30. avgusta 2020. Naružili smo ga otimačinom za vlast i međusobnim svađama. Nismo više jedan tim jer su se pojedini previše zaigrali. Uz Milovu vlast, koja je u dronjcima, sada treba poraziti i iskušenja kojima su podlegle pojedine partije našeg bloka. Ne možemo ovo mrcvarenje i grabež proglasiti za normalno sazrevanje prve demokratske vlasti – nije, niti će ikada biti. Zato veći broj kandidata za predsednika daje šansu narodu da bira po svojoj volji. Neka pobedi onaj ko ima najmanje mana i ko se najmanje obrukao, jer bi i to bilo veliki napredak. Đukanovića narod nikada nije hteo, kamoli danas. Njegove pobede su otimane i kradene. Ovoga puta ga čeka siguran poraz ako ne postoji neki plan da mu se pomogne da ’preživi’. Ko god, međutim, pokuša, treba da zna da će podeliti njegovu političku sudbinu”, kaže Danilović za „Politiku”.

Srbi u Crnoj Gori nemaju jednog, zajedničkog kandidata, vidite li tu opasnost?

Nemaju, jer Srbi nikada nisu, i neće glasati „čoporativno”. Mi smo zreo i istorijski narod, stvarali smo Crnu Goru i beskrajno cenimo slobodu. Niko tako hrabro kroz istoriju nije bio spreman na žrtvu samo da bi bili slobodni ljudi kao što smo mi. Danas tek Srbi imaju pravo da biraju, i to slobodno i po svojoj volji. Ja se tog biranja ne plašim i potpisujem ga unapred. Srbi mogu i moraju da se razlikuju po političkoj pripadnosti, jer smo različitih htenja, nadanja, očekivanja, različitih godina i interesovanja. Ta razlika, međutim, ne sme da nas svađa jer je tako samo kod nedovršenih naroda. Tamo gde treba da budemo zajedno i kao jedan – bićemo i ubuduće. Lideri ne smeju da svađaju prijatelje i rod najrođeniji, jednostavno svako od nas treba da prihvati sud svog naroda, ma kakvi procenti nam pripadali. Ipak, opasnosti nema. Opasnost smo pobedili kad je bila najveća i najmračnija. Pobedićemo ponovo.

Kakav bi odnos bio između Srbije i Crne Gore ako pobediti

Ja nisam Srbin samo opredeljenjem, nego i životom, životima i trajanjem mojih predaka. To mi je pre obaveza nego neki lični pečat i uspeh. To nije moja zasluga, nego čast i ponos koje ne smem obrukati. Međutim, to što jesam jasno govori da bi odnosi između Crne Gore i Srbije bili najbolji ikad, ali sam ubeđen da time ni vlast Srbije ni Crne Gore ne bi postala samo srpska. Svesni smo da ovde i s nama žive i drugi narodi sa svojim kulturama i tradicijom – to su naši najbliži s kojima smo delili prošlost i s kojima treba da podelimo budućnost.

Koji je vaš prioritet?

Moj prioritet je da sačuvam dostojanstvo Crne Gore u regionalnim i međunarodnim okvirima. Da život u njoj učinimo bogatijim, ali da ne izgubimo državno i ljudsko dostojanstvo. Crna Gora i Srbija treba da teže zajedničkoj evropskoj budućnosti u meri u kojoj nas Evropa prepoznaje kao partnere, a ne vazale. Na takav odnos prema Crnoj Gori, bez obzira na našu malu snagu, nikada ne bih pristao. Mi imamo obaveze prema EU, ali valjda i ona nekakve prema nama. Ako nemaju, šta ćemo im onda? Ne bih dopustio da Crna Gora u ovom, nažalost sve luđem vremenu, vodi tuđe bitke i ratove ili da zaboravi istorijske prijatelje i saveznike. Da, sami ne možemo i neće se velike države nama prilagođavati, ali o tome i ne govorim. Želim da se ne stidimo svoje važnosti i da se ne samopotcenjujemo. Predsednik države nije tu da klima glavom. Ako neko misli da ipak jeste, onda nam i ne treba. Bogatija i pravednija Crna Gora, državno dostojanstvo i slobodno društvo – u najkraćem, to su moji prioriteti.

Đukanović će izvesno u drugi krug. Jeste li vi koji predstavljate trenutnu većinu spremni da međusobno podržite bilo kog kandidata koji osvoji najviše glasova i potom pobedi u drugom krugu?

Ja jesam, a ostali neka se izjasne. Prilično je nepošteno da se bilo koji prijavljeni kandidat iz naše pobedničke većine danas obrušava na onog drugog jer mu je smetnja da sigurno dođe do drugog kruga. To što ne možemo do drugog kruga nije do protivkandidata, nego do nas. To nije ljutnja i obrušavanje na kandidata, nego na građane koji ga podržavaju. Bilo bi, dakle, lepo da pustimo ljude da kažu svoje i da prihvatimo njihov sud. U demokratskim društvima predsednik se ne biva na silu. Ako bi se kod nas to dogodilo, bio bi to i konačan znak i potvrda da smo bili loša vlast i da smo se obrukali. Ne bi bilo potom pristojno žaliti se. Ipak, nismo svi bili isti, pa neka narod izabere najboljeg.

Verujete li narodu?

Imajmo poverenja u narod koji nas je doveo na vlast – bolji narod od ovoga nemamo, a bolju vlast, pa i predsednika, sigurno smo zaslužili.

Izvor-politika