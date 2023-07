Do 40 stepeni, pad temperature od srijede

Na sjeveru Crne Gore tokom dana sunčano i veoma toplo. Ujutru moguća je ponegdje magla, popodne u planinama očekuje se umjeren do pojačan razvoj oblaka sa uslovima za izolovanu lokalnu pojavu grmljavine, a sporadično moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 29 do 36 stepeni. Na jugu, sunčano, jako toplo. U popodnevnim satima u centralnim planinskim predjelima umjeren razvoj oblaka. Duvaće slab do umjeren vjetar južnih i zapadnih smjerova. Temperatura u najtoplijim mjestima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada oko 39 i 40 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, a prema sjeverozapadu akvatorijuma umjeren do pojačan uglavnom jugoistočni. Temperatura mora 28 do 29 stepeni. UV index, i dalje vrlo visok, oko 10 UV jedinica, obavezna zaštita od UV zračenja.

Narednih dana na sjeveru, u utorak, pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće umjeren do jak povremeno na udare i vrlo jak južni vjetar u planinskim predjelima povremeno sa olujnim karakteristikama. U srijedu, nagla promjena vremenske situacije, promjenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, povremeno pljuskovi sa grmljavinom i osjetno svježije. Duvaće pojača jugozapadni vjetar koji će do kraja dana skrenuti na sjeverni. Temperatura u osjetnom padu.



Na jugu, u utorak, sunčano i veoma toplo u najtoplijim dijelovima izuzetno toplo. Duvaće umjeren do jak vjetar južnih smjerova koji će se tokom noći pojačati. U najtoplijim predjelima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada temperatura na nivou oko 40-41 stepen. Tokom noći u utorak na srijedu i u srijedu nagla promjena vremenske situacije. U srijedu ujutru prolazna nestabilnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, tokom dana promjenljvo oblačno, na primorju sa sunčanim periodima, a u centralnim predjelima popodne povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Tokom noći u utorak na srijedu i u srijedu zbog naglog prolaska doline nestabilnosti sa hladnim atmosferskim frontalnim talasom, potencijalno postoji visok rizik od jakih olujno-vremenskih nepogoda na teritoriji Crne Gore.

Izvor-rtcg