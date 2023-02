Do Beograda iz Pljevalja sada samo jedna autobuska linija

Kada je u pitanju autobuski prevoz prema Sarajevu i Čajniču, autobusi saobraćaju tri puta nedjeljno, prije petnaestak godina ukinute su linije prema Priboju i Foči, a prošle godine i prema susjednom Bijelom Polju.

Do prije deset godina iz Pljevalja je dnevno bilo sedam autobuskih linija do Beograda, trenutno postoji samo jedna. Ista situacija je i za susjedno Prijepolje. Kada je u pitanju autobuski prevoz prema Sarajevu i Čajniču, situacija je još gora jer autobusi iz Pljevalja saobraćaju samo tri puta nedjeljno i to rano ujutru ponedjeljkom, srijedom i petkom, a vraćaju se istim danima prolazeći kroz Čajniče u popodnevnim satima. Do susjednog Priboja, Foče i Bijelog Polja, iz Pljevalja ne postoji autobuski prevoz. Do ukidanja linije prema Foči i Priboju došlo je prije petnaestak godina, a do Bijelog Polja prošle godine. Autobusi iz Pljevalja sada redovno saobraćaju preko susjednog Žabljaka do Nikšića i Podgorice.

– Do Beograda imamo dnevno samo jednu autobusku liniju, u 12.45 časova, i tu liniju već godinama održava prevoznik iz Srbije „Banbus“ – saopštili su za „Dan“ iz preduzeća Autobuska stanica Pljevlja uz potvrdu da najviše autobuskih linija ima prema Podgorici i da autobusi kreću već u pet sati izjutra. Saznajemo da su prevoznici pokrenuli tako rane linije jer veliki broj građana iz Pljevalja svakodnevno odlazi na ljekarske preglede u Klinički centar Crne Gore. Isto tako i taksisti često za Podgoricu polaze u četiri sata ujutru kako bi korisnici njihovih usluga već u sedam sati bili u Kliničkom centru na ljekarskom pregledu.

Na najvećoj muci su studenti, koji studiraju u Sarajevu ili Beogradu, kao i u drugim centrima u Srbiji, jer nemaju mogućnost da koriste autobuski prevoz, kao što je to bio slučaj ranije.

– Pljevlja su, kao najsjeverniji grad u Crnoj Gori, saobraćajno izolovana, a dodatni problem predstavlja činjenica da su i prema mnogim gradovima u okruženju ukinute autobuske linije. Pljevljaci već duži period nemaju direktnu autobusku liniju za Bijelo Polje, Berane, Foču, Priboj. Nedostatak tih linija otežava građanima koji su poslom ili školovanjem vezani za te gradove – kaže funkcioner Demokratskog fronta Vujo Grbović.

Sve počelo sa propašću „Prevoza Pljevlja“

Problemi sa prevozom putnika iz Pljevalja do susjednih sela i većih gradskih centara u Crnoj Gori i državama u okruženju nastao je nakon propasti preduzeća za prevoz putnika „Prevoz Pljevlja“. Pomenuto preduzeće je nekada održavalo autobuske linije do svih sela na području opštine Pljevlja, zatim prema Podgorici, Nikšiću, Herceg Novom.., a imalo je i direktne linije do svih susjednih opština, kao i do Sarajeva, Beograda, Niša, Leskovca… Sa propašću ovog preduzeća ugašene su autobuske linije do sela, a došlo je i do zamiranja autobuskog prevoza do susjednih gradova.

Početkom devedesetih godina „Prevoz Pljevlja“ je u svom vlasništvu imao oko 40 autobusa. Kamioni ovog preduzeća, kojih je bilo oko 110, prevozili su teret širom bivše Jugoslavije, ali i van granica nekadašnje države. Ulaskom u stečaj, kao i prodajom imovine, oko 450 radnika ostalo je bez posla, a Pljevljaci bez kvalitetnog prevoza.

On kao poseban problem ističe nepostojanje direktnih autobuskih linija prema gradovima na primorju.

– Do gradova na primorju moguće je doći samo uz presijedanje. Ponovno otvaranje navedenih autobuskih linija biće jedan od glavnih ciljeva nove lokalne vlasti u Pljevljima – poručio je Grbović i pojasnio da će lokalna vlast preuzeti konkretne mjere kako bi podstakla prevoznike da otvore stare-nove autobuske linije.

Inače, prije dvadeset godina postajala je opšta trka između prevoznika za linije prema Srbiji. Međutim, sa laganim zamiranjem života u Pljevljima i jačanjem državne granice, to interesovanje je opalo.

Izvor-dan