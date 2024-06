Konkurs učenika za upis u prvi razred srednjih škola počeo je 24. Jun i traje do 27. Juna ove godine. Do 25. Juna u dvije srednje škole u Pljevljima upisano je 208 učenika. Do 15 sati u Srednju stručnu školu upisano je 168 a u Gimnaziju „Tanasije Pejatović“ 40 učenika, od koji su 10 nosioci diplome „Luča“. Upis traje još dva dana.

Prijava na Konkurs za upis u PRVI razred gimnazije podnosi se elektronski, 24, 25. i 26. juna 2024. godine, od 0 do 24 časa, i 27. juna 2024. godine, do 15 časova. Prijava se podnosi na adresu www.upisi.edu.me.

„Učenici se mogu upisati i u školi, 24, 25, 26. i 27. juna 2024. godine, od 10 do 13 časova, kada će priložiti i potrebna dokumenta.Učenici koji su prijavu podnijeli elektronskim putem mogu školi dostaviti potrebna dokumenta svakog dana trajanja upisa, u terminu od 10 do 13 časova, i 28. juna 2024. godine, od 10 do 12 časova“, objavljeno je na fejsbuku Gimnazije.