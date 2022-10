Dobit Rudnika uglja 3,5 miliona

Pljevaljska kompanija od početka godine prodala 1,18 miliona tona uglja različitih vrsta i kvaliteta. Za termoelektranu isporučeno 83,9 odsto, a u Srbiju izvezeno 1,6 odsto

Rudnik uglja Pljevlja je za osam mjeseci ostvario profit od 3,5 miliona eura i očekuju da će do kraja godine on samo rasti ukoliko Termoelektrana Pljevlja bude radila planiranom dinamikom i bez novih zastoja, saopšteno je iz ove kompanije “Vijestima” na pitanje o tome kako posluju ove godine.

”Rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci 2022. godine je profit od 53.770 eura i na nivou je rezultata iz prethodne godine. Uzrok niskog rezultata je činjenica da se redovan godišnji remont Termoelektrane Pljevlja (TEP) obavlja u prvoj polovini godine i da su proizvodni rezultati redovno slabiji u prvoj polovini godine zbog zimskih mjeseci. Podsjetimo, remont TEP je trajao od 23. aprila do 17. juna i u tom periodu nismo isporučivali ugalj našem najvećem kupcu. Odmah po završenom remontu isporuka uglja TEP je ponovo uspostavljena pa je tako, na dan 31. avgust, poslovni rezultat iznosio 3.500.176 eura. Do kraja godine ovaj rezultat će imati pozitivan trend rasta ukoliko TEP bude radila planiranom dinamikom”, naveli su u odgovoru iz ove kompanije.

Kuda sa ugljem kada TE bude na pauzi šest do osam mjeseci?

U periodu od 1. januara do 30. septembra Rudnik je prodao ukupno 1,18 miliona tona ugja, od čega je isporučio 990.074 tona uglja Termoelektrani Pljevlja, koja je dio Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u ukupnoj vrijednosti od 27,5 miliona (27.487.200) eura. Odnosno na TEP se odnosi 83,9 odsto od ukupno prodatog uglja.

Kupcima iz oblasti široke potrošnje prodato je 173.343 tona uglja, što je 14,5 odsto od ukupne prodate količine, u vrijednosti od 8,5 miliona eura (8.523.401).

Za Elektroprivredu Srbije (EPS) izvezeno je 16.213 tona (što je 1,6 odsto ukupne prodaje) u vrijednosti od 506.604 eura.

Naša kompanija raspolaže sa dovoljnim količinama uglja i za EPCG i za EPS. Međutim, u susret predstojećim radovima na ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane Pljevlja, kada u periodu od 6 do 8 mjeseci nećemo moći da isporučujemo ugalj našem osnovnom kupcu (EPCG), prinuđeni smo da tražimo nove kupce na tržištu”, naveli su iz pljevaljskog Rudnika uglja.

Prema ranijim najama iz EPCG i plana rekonstrukcije, TEP će obustaviti rad u periodu od šest do osam mjeseci tokom 2024. godine.

”Vijesti” su pitale na osnovu čega se određuju cijene uglja za različite kupce, i kako je određena cijena po kojoj prodaju ugalj EPS-u, kao i da li je od potpisivanja ugovora o prodaji uglja ovom kupcu došlo do rasta cijena na berzi i da li će to uticati na rast prodajne cijene u narednom periodu.

EPS-u će povećati cijene za naredni ugovor

”Ugovor o prodaji mrko-lignitnog uglja EPS-u potpisan je 20. maja ove godine. Ugovorom je predviđena prodaja 40.000 tona uglja. Cijene uglja su određene prema toplotnoj moći u odnosu na ugljeve koji se prodaju po osnovu široke potrošnje. Tako smo za ugljeve toplotne moći 10.000 kilodžula po kilogramu (kj/kg) imali definisanu cijenu od 36 eura po toni, pa smo na osnovu nje za ugljeve toplotne moći 8000 kj/kg izveli cijenu od 28,80 eura po toni. U međuvremenu, zbog velike energetske krize, došlo je do rasta cijena uglja na tržištu, što će, svakako, uticati i na povećanje cijene uglja za EPS u narednom ugovoru”, naveli su iz Rudnika.

Odgovarajući na pitanje po kojoj cijeni Rudnik uglja prodaje ugalj EPCG, a po kojima EPS-u, zbog čega postoje te razlike, iz Rudnika su kazali da ugalj sa više kalorija prodaju EPCG po nižoj cijeni, nego što ugalj sa većom kaloričnom vrijednošću prodaju EPS-u.

Rudnik uglja prodaje ugalj EPCG prosječne kalorijske vrijednosti 9.211 kj/kg za 27eura po toni, dok se ostale cijene ponderisanjem dobijaju srazmjerno kvalitetu i toplotnoj moći uglja. S druge strane, kao što smo i istakli, EPS-u se za prosječnu kalorijsku vrijednost od 8.000 kj/kg prodaje ugalj za 28,80eura po toni. Dakle, ponavljamo, cijenu za EPS smo izveli kao cijenu za tržište široke potrošnje”, naveli su iz ove kompanije.

”Vijesti” su pitale i da li je tačno da EPS kupuje u Bosni i Hercegovini (BiH) ugalj po mnogo višim cijenama nego od pljevaljskog rudnika, kao i da li to da li to zavisi od nekih drugih uslova – vrste uglja, kvaliteta, troškova prevoza…

”Kada je riječ o cijenama po kojoj EPS kupuje ugalj u BiH, to nije pitanje za nas. Ono što znamo jeste da se iz BiH uvozi dominantno mrki ugalj, a njegova cijena je značajno veća od uglja koji mi prodajemo, jer je riječ o apsolutno drugačijim kalorijskim vrijednostima uglja koje i definišu krajnju cijenu”, naveli su iz pljevaljskog Rudnika.

Od 990 hiljada tona, u Srbiju prodato svega 16 hiljada, jer nema pruge

I pored višedesenijskih najava izgradnje željezničke pruge od Bijelog Polja do Pljevalja, kao i uvrštavanja u Strategiju razvoja željeznice u Crnoj Gori od 2017, ovog projekta nema u Strategiji razvoja saobraćaja u Crnoj Gori za period od 2019. do 2035. godine, koja je izrađene i usvojena u 2019. godini.

Zbog toga se najveći resurs Pljevalja – ugalj izvozi na tržište kamionima, umjesto željeznicom kakav je uobičajni i najjeftiniji način transporta tog energenta. Ova situacija onemogućava izvoz značajnih količina uglja i povećava njegovu cijenu odnosno smanjuje zaradu Rudniku.

Za EPS je do kraja septembra izvezeno svega 16.213 tona uglja, dok je EPCG i ostalim domaćim potrošačima prodato 990 tona uglja. Odnosno za EPS je izvezeno svega 1,6 odsto ukupno prodatog uglja.

I ova količina izvoza je obavljena na način da se ugalj u Pljevljima utovara na kamione pa vozi 40 kilometara preko granice, do teretne željezničke stanice u Prijepolju gdje se utovara u vagone.

”Troškove prevoza uglja do Prijepolja snosi EPS. Prevoz sa utovarom iznosi 8,88 eura po toni. Cijene su dobijene usled najpovoljnije ponude koja je dobijena nakon javnog poziva za nabavku usluge prevoza uglja i utovara na relaciji Pljevlja – Prijepolje”, naveli su iz Rudnika.

EPS redovno plaća za usaglašene i ugovorene količine

Iz Rudnika navode da EPS redovno plaća za isporučeni ugalj prema ugovorenim obavezama i usaglašavanja zapisnika o kvalitetu i količinama uglja utovarenim u Prijepolju.

”EPS redovno plaća isporučeni ugalj našoj kompaniji. Dakle, da ponovimo, nakon transportovanog uglja do Prijepolja, on se tovari u vagone koji ga dalje isporučuju prema Svilajncu i Obrenovcu. Imajući u vidu da mi vodimo preciznu evidenciju o izvezenim količinama i kvalitetu uglja koji se transportuje kamionima do Prijepolja, isto tako EPS vrši prijem uglja. Nakon usaglašenih zapisnika po oba parametra (količina i kvalitet uglja) EPS redovno isplati svoje ugovorne obaveze prema nama. Dakle, nemamo potraživanja od njih svakog puta kada usaglasimo zapisnike”, naveli su iz Rudnika.

