Dobričanin: Očekujem stabilnu vladu koja će otključati institucije

Neformalni razgovori oko formiranja Vlade su u toku, a to su najavili i svi politički subjekti. Mi iz Ujedinjene Crne Gore očekujemo da se u predviđenom roku oformi stabilna vlada koja će imati parlamentarnu većinu brojčano dovoljnu da otključa institucije sistema i da Crna Gora konačno uđe u stabilan politički period, kazao je u razgovoru za „Dan“ funkcioner Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin.

Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije (DIK), koalicija okupljena oko Pokreta Evropa sad osvojila je na vanrednim parlamentarnim izborima 25,55 odsto glasova, odnosno 24 mandata. I Ujedinjena Crna Gora je bila dio te koalicije. Na pitanje kako je zadovoljan rezultatima izbora, kao i je li na rezultat uticala afera „Do Kvon“, Dobričanin odgovara da su izbori pokazali ono što je aktuelna politička situacija proizvela.

Nažalost, velika politička previranja i politički egzibicionizam oko formiranja manjinske vlade, koja je duže trajala u tehničkom mandatu, doveli su do znatnog pada interesovanja građana za političke procese u Crnoj Gori, što nije dobro. U suštini, izbori su donijeli dalji pad DPS-a i njemu sličnih političkih partija, ali i nestanak mnogih manjih političkih subjekata. To nije dobro, ali je, nažalost, tako kako je. I sama, veoma sumnjiva navodna afera „Do Kvon i prijatelj“ dovela je do dodatnog povećanja nepovjerenja građana u institucije sistema, koje su i sada bezrezervno iskorišćene i zloupotrijebljene kako bi se nanijela šteta Pokretu Evropa sad i njegovom lideru Milojku Spajiću. Ipak, i pored svih pritisaka, smatram da je demokratija pobijedila i da su ekonomske teme dominirale, što je veliki politički iskorak za naše društvo – kazao je Dobričanin.

Prema njegovom mišljenju, može doći do formiranja dvotrećinske, odnosno tropetinske većine.

– Svi mi iz Ujedinjene Crne Gore, ali i svi iz koalicije oko PES-a, optimisti smo po tom pitanju jer postoji realan razlog za to. Još 2020. godine započete su demokratske promjene u našoj zemlji i ispravnost tog puta je na ovim izborima u potpunosti potvrđena od strane građana. To je podstrek, ali i obaveza da se uz dogovor i kompromis formira Vlada koja će sa dvotrećinskom i tropetinskom većinom oporaviti politički izmučenu Cenu Goru, a njenim građanina obezbijediti ono čemu su na poslednjim izborima masovno dali podršku – rekao je Dobričanin.



​Poboljšanje standarda građana prioritet

Naš sagovornik ističe da su prioritetna pitanja ekonomski razvoj Crne Gore i poboljšanje realnog standarda naših građana.

– Predugo smo živjeli u siromaštvu, ne samo ekonomskom, već i u ukupnom društvenom, tako da bi se nova vlada morala prioritetno pozabaviti tim životno važnim temama. Naravno, postoji još nekoliko veoma bitnih pitanja, kao što su temeljna reforma urušenog sistema obrazovanja, jer smo poslednjih nedelja svjedoci da je ovaj sistem u potpunosti podbacio i pokazao sve svoje nedostatke. Još jedno goruće pitanje je i reforma nacionalnog zdravstvenog sistema. On je u ćorsokaku, a poslednji odlasci uglednih ljekara iz javnih zdravstvenih ustanova samo su kap u prepunoj čaši. Građani očekuju i odlučnije korake u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, naročito korupcije na visokom nivou, što podrazumijeva i pravosuđe – istakao je Dobričanin.

Izvor-dan