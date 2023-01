Dobričanin: Treba li nam Ustavni sud sa politički korumpiranim sudijama

Opšti interes se mora staviti ispred partijskog, kazala je za „Dan“ funkcionerka SNP Milosava Paunović

Predstavnici parlamentarne većine održaće sjutra sastanak u Skupštini, kako bi razgovarali o izboru sudija Ustavnog suda, potvrđeno je za „Dan“. Dan kasnije će biti održana sjednica Ustavnog odbora, a nakon toga i sjednica Kolegijuma Skupštine.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin kazao je za „Dan“ da je pitanje izbora sudija Ustavnog suda vjerovatno najsramniji dio istorije demokratije i višestranačja u Crnoj Gori.

– Nikada se više politika nije miješala u izbor sudija Ustavnog suda, koji treba da bude stub nezavisnosti institucija u demokratskoj Crnoj Gori. Na kraju krajeva da li nam takav Ustavno sud treba sa politički korumpiranim sudijama. Kome on ustvari služi i za šta? Zar on ne treba da bude sud koji će građanina garantovati sprovođenje demokratskih principa u jednom politickom sistemu. Nažalost ovaj naš nije ni nalik nečem takvom. Nisam optimista po pitanju izglasavanja sudija tako da će se ova politička igranka vjerovatno nastaviti. Dokle, vidjećemo – naveo je Dobričanin.

Dodao je da je najbliži mišljenju da funkcionalni Ustavni sud ne odgovara partijama okupljenim oko DPS-a.

– Oni si najglasniji oko upravo toga a uslovljavaju izbor sudija upravo onima koji su njihovi članovi i simpatizeri sto garancije da se taj proces može u nedogled prolongirati. Naš narod bi rekao „prazna kanta najviše zveči“. Nefunkcionalni US je garant opšteg ustavnog rasula koji odgovara samo DPS-u i njegovim partnerima. Njihova bojazan od demokratskih izbora i ustavno političkog i pravnog reda je opravdana jer je to teren koji njih ne prepoznaje – poručio je naš sagovornik.

Funkcionerka Socijalističke narodne partije (SNP) Milosava Paunović rekla je za „Dan“ da vjeruje da će ovog puta doći do dogovora oko sudija.

– Mislim da će ovog puta doći do dogovora i da su svi shvatili ozbiljnost situacije. Rješenje ovog pitanja, to jeste popunjavanje Ustavnog suda će riješiti mnoga druga, koja su aktuelna u poslednje vrijeme, počevši od ustavnosti pojedinih zakona pa do predstojeći izbora. Pitanje Ustavnog suda je pitanje koje mora biti riješeno prije svih drugih – podvukla je Paunović.

Ona podsjeća da je funkcionalni Ustavni sud uslov za nastavak pregovora ka Evropskoj uniji (EU), što su svi međunarodni faktori označili kao prioritet i neophodnost.

– Mislim da se niko neće usuditi da neglasanjem za sudije Ustavnog suda sebe označi kao kočničara Crne Gore na putu ka EU. To je jedan od razloga zašto mislim da će ovog puta zaista i doći do dogovora i da će se prije svega izabrati kvalitetni i profesionalni ljudi. U suprotnom, obesmislili bismo cijeli proces i vratili se mnogo koraka unazad. Ustavni odbor je završio svoj dio posla i sada je na nama da pokažemo zrelost i odgovornost i da opšti interes stavimo ispred partijskog. Moramo konačno završiti postupak izbora sudija Ustavnog suda na način što ćemo postići neophodan konsenzus – ocijenila je Paunović.

Ustavni sud Crne Gore od 13. septembra nema kvorum za odlučivanje, jer ima samo troje sudija od ukupno sedam.

Izvor-dan